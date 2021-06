Immer wieder gibt es an verschiedenen Stellen in und um Stockach Ablagerungen von illegalem Müll. Der SÜDKURIER hat bereits mehrfach darüber berichtet. Ein Leser hat nun in dieser Woche eine solche Entsorgung am Weg entlang der alten Bierkeller bei der Stockacher Aach entdeckt. Dort hat offenbar jemand einen alten Staubsauger einfach an den Wegrand geworfen.

Stockach Autoreifen, Müllsäcke, Möbelstücke: Großer Ärger über illegal entsorgten Müll in Stockach Das könnte Sie auch interessieren