Das neue Jahr schreitet bereits voran, aber das alte ist natürlich noch lange nicht vergessen. Die Lokalredaktion hat sich neue Fragen zu den großen Themen und bewegenden Ereignissen im Jahr 2022 ausgedacht. Wie immer gilt: Nur eine der drei Antwortmöglichkeiten ist richtig. Die beiden anderen sind reine Erfindung.

Eine Bohrinsel auf dem Bodensee

Vor Bodman wurde im April eine Bohrplattform zusammengebaut und dann erst bei Ludwigshafen und später Sipplingen platziert. Warum?

Forschungsprojekt: Mit Proben vom Seegrund soll die Entwicklung von Bakterien unter bestimmten Bedingungen unter die Lupe genommen werden. (F)

Wasserversorgung: Geologische Probebohrungen dienen beim Projekt „Zukunftsquelle. Wasser für Generationen" zur Untersuchung, in welcher Form neue Bohrtürme unter Wasser verankert werden müssen. (M)

Schatzsuche: Ein reicher Schweizer hat sich in einer TV-Serie von einer Schatzsuche auf Oak Island inspirieren lassen und wollte am Seegrund nach angeblich versteckten Schätzen suchen. (N)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung kommt in Feld 22.

Fragenzeichen um Flugzeuge

Flugzeuge im Luftraum bei Stockach erregten im September großes Aufsehen. Was war da los?

Düsenjäger: Zwei Kampfjets des Typs Eurofighter flogen mit viel Lärm um Stockach herum. Laut Luftfahrtamt der Bundeswehr handelte es sich um einen Routineübungsflug. (E)

Modellflugzeug-Schwarm: Eine Hobbygruppe steuerte rund 30 Modellflugzeuge in einer zuvor eingeübten Formation über Stockach. Dabei zeigten die Flugzeuge kurzzeitig auch ein Friedenszeichen. (S)

Optische Illusion: Keine echten Maschinen, sondern Projektionen von verschiedenen historischen Flugmaschinen erleuchteten am Schweizer Feiertag den Nachthimmel über Stockach. (O)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung kommt in Feld 3.

Bild: Südkurier

Bauprojekt landet in der Warteschleife

Die schon lange geplante Outdoor-Sportanlage mit Skater- und Fitnessbereich bei der Sporthalle Bodman musste umgeplant werden. Warum?

Zu hohe Kosten: Nachdem das Projekt zunächst ganz auf der Kippe stand, beschloss der Gemeinderat eine Umplanung und Verkleinerung, um die Kosten zu reduzieren. (E)

Archäologische Fundstellen: Da auf der Fläche besondere Funde aus der Bronzezeit zu erwarten sind, die im Boden erhalten werden müssten, kann nicht alles bebaut werden. (F)

Sumpfgebiet: Der Untergrund hat sich in Teilen als instabil herausgestellt. Dort kann nicht gebaut werden. (G)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung kommt in Feld 15.

Auf dieser Fläche zwischen der Sporthalle Bodman und dem Weg ins Naturschutzgebiet Hangen soll eine Outdoor-Sportanlage mit Skaterbereich und Fitnessgeräten entstehen. | Bild: Löffler, Ramona

64.000 statt 125.000 Euro bei TV-Sendung

Ein Stockacher nahm im vergangenen Jahr in der Fernsehsendung „Wer wird Millionär“ teil. Worum ging es in der Frage, bei der er scheiterte?

Ortsname: Er sollte beantworten, ob Ludwigshafen am Bodensee vor der Umbenennung im Jahr 1810 Aachend, Sernatingen, Johannesdorf oder Uferhausen geheißen hatte. Sernatingen ist richtig. (N)

Pflanzengattung: Die Frage, welche Pflanzengattung den lateinischen Namen Malus trägt, konnte er nicht beantworten. Zur Auswahl standen Äpfel, Lilien, Kohl und Tabak. Äpfel ist die richtige Antwort. (G)

Star Trek: Ein früherer Raumschiff-Captain ist wieder in einer neuen Serie zu sehen. Unter den Antworten Benjamin Sisko, Kathryn Janeway, Jean-Luc Picard und Robert April war die richtige Lösung Jean-Luc Picard. (P)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung kommt in Feld 11.

Krankenhaus-Anbau wird später fertig

Beim Anbau eines Bettentrakts an das Stockacher Krankenhaus gab es gegen Ende der Fertigstellung ein kurioses Problem. Was war los?

Strom weg : Plötzlich ging nichts mehr. An den Leitungen stimmte etwas nicht und die Suche nach der Ursache im Anbau lief wochenlang. (W)

Besetzung: Das Gebäude war plötzlich von Demonstranten besetzt. Nach einer Frist musste die Polizei die Hausbesetzer entfernen. (B)

Farbe hält nicht: An den Wänden blätterte der frische Anstrich ab und es musste erst die Ursache gefunden werden, damit nachgearbeitet werden konnte. (I)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung kommt in Feld 2.

Pläne beim Schloss schreiten voran

Der Umbau auf dem Areal von Schloss Hohenfels geht Stück für Stück weiter. Dabei soll es auch ein ganz neues Gebäude geben, das 2022 einige Hürden zu seiner Verwirklichung nehmen konnte. Was ist geplant?

Kulturhaus: Auf dem ehemaligen Sportplatz ist ein Kulturhaus mit Bühne, einem großen Veranstaltungsraum sowie Seminarräumen geplant. (H)

Aussichtsturm: An höchster Stelle auf dem Areal soll ein neuer Aussichtsturm mit 20 Metern Höhe Weitblick erlauben. Darin soll ein Raum für Veranstaltungen sein. (A)

Eishalle: Als besondere Attraktion zu allen Jahreszeiten soll es bald möglich sein, beim Schloss Schlittschuh zu laufen. (E)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung kommt in Feld 13.

Die Baustelle nach dem Wasserrohbruch in der Gartenstraße in Ludwigshafen im November 2022. | Bild: Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen

Ungewöhnlicher Rohrbruch-Einsatz

Rohrbrüche geschehen immer wieder mal. Doch ein Vorfall in Ludwigshafen hatte eine eher ungewöhnliche Folge. Was war los?

Feuerwehr ist blockiert: Ausgerechnet vor dem Gerätehaus quoll der Hof wegen Rohrbruch auf. Fahrzeuge durften nicht drüberfahren, ehe die Rohre repariert waren. (F)

Rathaus ohne Wasser: Der Rohrbruch beim Zollhaus war so kompliziert, dass die Reparatur mehrere Tage dauerte. In dieser Zeit gab es im Gebäude kein Wasser und alle Mitarbeiter mussten ins Homeoffice. (W)

Straße sackt ab: Unter einem parkenden Auto brach ein Stückchen Straße ein, so dass ein Rad absackte. Die Feuerwehr war im Einsatz, um das Fahrzeug zu sichern. (A)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung kommt in Feld 24.