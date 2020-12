Noch drei Wochen, dann ist Weihnachten. Aber wo sonst an vielen Stellen Vorfreude herrscht, stehen in diesem Jahr zahlreiche Fragezeichen: Lässt die Corona-Pandemie Feiern überhaupt zu? Sind Gottesdienste möglich? Und wenn ja – wie viele dürfen überhaupt daran teilnehmen?

Die Pfarrer Michael Lienhard und Rainer Stockburger sind sich für Stockach jedenfalls einig: Nach aktuellem Stand sollen Gottesdienste gefeiert werden. Das sei gerade in der jetzigen Zeit wichtig: „Letztendlich haben wir den Auftrag, die Hoffnung in die Welt zu tragen“, sagt Stockburger von der evangelischen Kirche Stockach. Viele Menschen hätten Angst um ihre Gesundheit oder um ihre Arbeit und leiden darunter, dass sie geliebte Menschen nicht mehr sehen können. Gottesdienste sollen da „ein kleines Angebot sein, das es Menschen ermöglicht, zusammen zu kommen“ – trotz Hygieneregeln und Abstand, die direkten Kontakt natürlich verhindern.

Lienhard, der für die katholische Kirchengemeinde Stockach zuständig ist, sieht es ähnlich: „Gemeinschaft ist gerade ein dringendes Anliegen.“ Man wolle diese nun unter Corona-Bedingungen verantwortungsvoll ermöglichen.

Plätze müssen reserviert werden

Sowohl von der katholischen, als auch in der evangelischen Gemeinde sollen darum sowohl an Heiligabend, als auch an den Weihnachtsfeiertagen nach aktuellem Stand Gottesdienste angeboten werden. In St. Oswald soll es an Heiligabend dabei zwei geben, in der Melanchthon-Kirche sogar vier. Sollte die Nachfrage dort größer sein als erwartet, müsse man unter Umständen schauen, ob noch ein weiterer Gottesdienst möglich sei, so Stockburger. Dadurch sollen möglichst viele Besucher Zugang zu den Gottesdiensten erhalten können – denn die Plätze sind begrenzt.

In der Melanchthon-Kirche gibt es laut Rainer Stockburger aktuell rund 60 Plätze, durch die Öffnung des Gemeindehauses sollen noch 30 dazu kommen. In St. Oswald sind es nach Auskunft von Michael Lienhard zwischen 40 und 100, abhängig davon, ob die Besucher in Gruppen oder einzeln kommen. In beiden Kirchen seien es sonst an Weihnachten etwa 500 Gläubige.

Gottesdienst-Termine in Stockach Die katholische Kirchengemeinde Stockach will nach aktuellem Stand an Heiligabend um 18 Uhr je eine Christmette in Zizenhausen und Stockach anbieten, um 22 Uhr soll eine zweite Christmette in Stockach und eine in Mühlingen folgen. Am Freitag, 25. Dezember, finden um 9 Uhr Gottesdienste in Hoppetenzell und Stockach, um 10.30 Uhr in Stockach und Mühlingen und um 18 Uhr eine polnische Messe in Stockach und ein ökumenischer Gottesdienst gemeinsam mit der Evangelischen Kirche Stockach in der Melanchthon-Kirche statt. Am Samstag, 26. Dezember, folgen um 9 Uhr Gottesdienste in Stockach und Mühlingen und um 10.30 Uhr in Stockach und Zizenhausen. Krippenfeiern finden an Heiligabend um 14 Uhr in Stockach, um 14.30 Uhr in Zizenhausen, um 16 Uhr in Stockach (mit Livestream) und um 16.30 Uhr in Mahlspüren im Hegau statt.

Die Evangelische Kirche Stockach plant an Heiligabend derzeit mit vier Gottesdiensten in der Melanchthon-Kirche, die um 15, 16.30, 18 und 22 Uhr beginnen sollen. Am ersten Weihnachtsfeiertag folgt ein Gottesdienst um 10.30 Uhr sowie die ökumenische Feier um 18 Uhr mit der katholischen Kirchengemeinde. Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll um 17 Uhr auf dem Haldenhof in Sipplingen gefeiert werden.

Aus diesem Grund sollen die Plätze für die Gottesdienste beider Kirchengemeinden vorab reserviert werden. Laut Pfarrer Lienhard ist das bei den katholischen Gottesdiensten zwar nicht verpflichtend, wer aber sicher einen Platz haben möchte, der solle sich besser anmelden. Ursprünglich habe man sich überlegt, die evangelischen Gottesdienste im Freien auszurichten, so Stockburger. Allerdings sei dort die Einhaltung der Corona-Regeln schwerer zu überprüfen als in der Kirche.

Wer keinen Platz in den Kirchen findet oder wegen Corona vorsichtshalber an keinem Gottesdienst teilnehmen möchte, für den sollen zudem etwa Gebete oder Geschichten für Zuhause in der Stockacher Melanchthon-Kirche ausgelegt werden, berichtet Stockburger. Möglicherweise wolle man das Material auch verteilen, aber das stehe noch nicht fest. Auch die katholische Kirchengemeinde möchte solche „Impulse für Zuhause“ anbieten, so Lienhard. Zudem sollen auch manche Gottesdienste als Live-Stream übertragen werden. Auch gebe es Überlegungen, dass Menschen sich außerhalb der Gottesdienste das Licht von Bethlehem, eine Flamme, aus der Kirche mit einer Kerze mit nach Hause nehmen können.

Bereits heute werden Gottesdienste in St. Oswald zum Teil gefilmt und übertragen | Bild: P.Konrad

Neue Form der Krippenfeiern

Eine Rolle könnte dieses Licht laut dem katholischen Gemeinderefenrenten Christian Bär auch in Krippenfeiern spielen. Geplant sind diese an Heiligabend sowohl in Stockach, als auch in Zizenhausen und Mahlspüren. Auch in Hoppetenzell könnte eine Krippenfeier stattfinden. Fest stehe aktuell aber schon, dass in Stockach eine Kooperation mit der Grundschule in diesem Jahr nicht stattfinden könne.

Eine Möglichkeit, wie Krippenspiele aufgeführt werden können, sei etwa, dass die Stücke in mehrere Szenen aufgeteilt werden, in denen jeweils nur ein Kind oder Kinder aus einer Familie gleichzeitig auftreten. Dadurch können nicht nur Abstände eingehalten, sondern auch gemeinsame Proben vermieden werden. Auch gebe es Überlegungen, mehrere Besetzungen zusammenzustellen und diese an verschiedenen Krippenspielen auftreten zu lassen. Dadurch müssten sich die Kinder in den Pausen zwischen hintereinander stattfindenden Krippenspielen nicht hinter den Kulissen begegnen, so Gemeindereferent Christian Bär.

Gottesdienst-Termine in den Umlandgemeinden Die katholische Kirchengemeinde See-End plant nach aktuellem Stand, an Heiligabend die Kinderkrippenfeier als „Stationenweg im Freien zu gestalten“, wie es aus dem Pfarramt Ludwigshafen heißt. Um 17 Uhr solle zudem ein ökumenischer Gottesdienst im Freien auf dem Gelände vor der Konzertmuschel in Ludwigshafen gefeiert werden. Zeitlich werde dieser zwar aufgrund der kühlen Temperaturen begrenzt sein, jedoch nicht, „was die Teilnehmerzahl betrifft, weil das Gelände genügend Platz aufweist“. Sitzmöglichkeiten werde es dort allerdings nicht geben. Um 22 Uhr werden in Bodman und Wahlwies in den Pfarrkirchen Christmetten stattfinden. Am 25. Dezember sollen zudem um 9 Uhr in Espasingen und um 10.30 Uhr in Ludwigshafen und in Wahlwies Gottesdienste stattfinden. Zwei weitere folgen am 26. Dezember um 9 Uhr in Ludwigshafen und um 10.30 Uhr in Bodman. Wie es aus dem Pfarramt heißt, wird es für diese Gottesdienste in den Pfarrkirchen allerdings nötig sein, sich vorab telefonisch unter (07773) 5239 im Pfarrbüro anzumelden. Dies wird bis zum 23. Dezember möglich sein.

Die Evangelische Kirchengemeinde Steißlingen-Langenstein will an Heiligabend einen Gottesdienst im Freien feiern, geplant ist einer um 16.30 Uhr in Steißlingen am See beim Schwimmbad und um 18 Uhr auf Schloss Langenstein nahe einer Scheune. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist um 11 Uhr ein Weihnachtsimpuls in der Schlosskapelle Langenstein und am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr eine Waldweihnacht auf dem Haldenhof geplant.

Sowohl Michael Lienhard als auch Rainer Stockburger betonen jedoch, dass es sich bei allen Angaben bisher nur um vorläufige Planungen handle. Es sei unklar, wie sich die Situation bis Weihnachten noch weiter entwickle. „Es gibt viele Fragezeichen, das macht es komplizierter“, so Michael Lienhard. Auf die gleiche Weise äußert sich auch Rainer Stockburger: „Das ist schon das, was uns richtig zusetzt.“