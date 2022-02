Sportliche Betätigung hilft vielen werdenden Müttern, fit und gesund durch die Schwangerschaft zu kommen. Auch bald nach der Geburt ist es sinnvoll, wieder etwas für den Körper zu tun. Das bedeutet zunächst einmal, Rückbildungsgymnastik zu machen.

Doch auch die Bewegung an der frischen Luft hilft, sich von der Geburt zu erholen. Umso schöner ist es, wenn man dabei noch andere Frauen und ihre Babys kennenlernt. Gemeinsam sportelt es sich oft leichter. In Stockach haben Schwangere und junge Mütter ab Mitte März die Möglichkeit, an unterschiedlichen Kursen unter Anleitung einer Trainerin teilzunehmen.

Verbindung aus Hobby und Beruf

Die 43-jährige Yoga-Lehrerin Silvia Kaiser war vor einigen Jahren selbst Teilnehmerin bei einem Kurs des Anbieters Laufmamalauf. Ihre Tochter war damals gerade acht Wochen alt. „Ich wollte einfach draußen Sport machen“, sagt sie.

Ein knappes Jahr später habe die Trainerin eine Nachfolgerin gesucht und so habe sie im März 2017 begonnen, Kurse anzuleiten. „Das war für mich perfekt mit Kind. Sportlich bin ich sowieso. Ich habe dafür eine Ausbildung speziell für prä- und postnatales Training gemacht.“

Gemeinsamer Sport kann auch im Winter draußen stattfinden. Hier halten sich Mütter aus Radolfzell fit, während die Babys im Kinderwagen zuschauen. Bild: Silvia Kaiser

In Stockach wird sie zunächst zwei verschiedene Kurse anleiten. Im „Ganz-Schön-Schwanger“-Kurs halten sich die Teilnehmerinnen ab der 13. Schwangerschaftswoche mit moderaten sportlichen Übungen fit. Das perfekt an ihre Bedürfnisse angepasste Workout beinhaltet neben Kräftigungsübungen ein sanftes Ausdauertraining sowie einen Teil mit Dehnungs-, Entspannungs- und Atemübungen.

Silvia Kaiser sagt: „Jede Schwangerschaftswoche muss anders betrachtet werden.“ Vor Trainingsbeginn füllen die werdenden Mütter einen Anamnesebogen aus, damit Kaiser weiß, was sie beachten muss. Ob es etwa frühere Knieverletzungen gab. Gerade bei Kursen in der Schwangerschaft sei eine Bestätigung des Arztes oder der Hebamme notwendig, dass die Frau sporttauglich sei.

Sport mit Kind

Wann für eine Frau der Kurs „Mit Kind und Kinderwagen“ starten sollte, hängt von der individuellen Regeneration nach der Geburt ab. „Wir empfehlen die Teilnahme frühestens acht Wochen nach der Entbindung, nach einem Kaiserschnitt etwa nach zwölf Wochen“, so Kaiser. Wichtig sei, dass der Gynäkologe der Frau bei der Abschlussuntersuchung grünes Licht für sportliche Betätigung gegeben habe.

Mit Rückbildungsübungen und Beckenbodentraining sollten die jungen Mütter frühzeitig beginnen und diese in den Alltag integrieren, lautet Kaisers Tipp. Zu beachten sei, dass der Kurs kein Ersatz für einen Rückbildungskurs ist, sondern eine Ergänzung darstellt. Silvia Kaiser erklärt: „Viele unserer Übungen helfen dabei, die schwangerschafts- und geburtsbedingte Beckenbodenschwäche zu korrigieren.“

Stockach Unfallflucht, Kettensäge, Verletzungen: Warum es in einem extremen Fall ein mildes Urteil für einen 39-Jährigen gab Das könnte Sie auch interessieren

Im Kurs laufen die frischgebackenen Mütter zügig eine Runde durch die Natur. Hinzu kommen einige Stationen, an denen Muskelgruppen trainiert werden.

Dritter Kurs soll vielleicht folgen

Später wird Kaiser hier wie schon in Radolfzell vielleicht noch den „Mama-macht-mehr“-Kurs geben. Dieser folgt den Prinzipien des HIIT (Hochintensives Intervalltraining), dabei wechseln kurze intensive Belastungen mit aktiven Pausen.

Die Kurse finden auch bei leichtem Nieselregen und im Schnee statt und dauern jeweils eine Stunde. Die Teilnehmerinnen brauchen lediglich wettergerechte, bequeme Kleidung, geeignetes Schuhwerk und eine Decke oder Matte für Bodenübungen.

Bis zu 15 Frauen sporteln gemeinsam – und die Babys sind dabei. Silvia Kaiser hat mit ihren Kursen auf der Mettnau gute Erfahrungen gemacht. In Stockach wird sie mit den Müttern am Eisweiher im Osterholz trainieren. Selbstverständlich unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Regeln.

Regelmäßigkeit ist wichtig

Sie sagt: „Bei richtig schlechtem Wetter gebe ich meine Kurse auch per Videokonferenz. Ich suche mir draußen irgendwo ein geeignetes Plätzchen und die Mütter können von zuhause aus mitmachen.“

Wenn man sich einmal zum Sport aufgerafft hat, ist Durchhaltevermögen wichtig. Zusätzlich zu den Kursen sollten die jungen Mütter beispielsweise möglichst oft zügig mit ihrem Kind spazieren gehen.