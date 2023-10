Endlich mal kein Unterricht, sondern raus in die Natur, um sich zu bewegen und damit etwas für die Gesundheit zu tun. Das war das Motto des Projekttags am hiesigen Berufsschulzentrum (BSZ), an dem im vergangenen Schuljahr Sportunterricht nur sehr eingeschränkt möglich war, da die Sporthalle für Geflüchtete als Unterkunft benötigt wurde. So lag es für Schulleiterin Saskia Metzler nahe, die aktuelle Veranstaltung der Bewegung und Gesundheit zu widmen.

Auch die Klasse AVG, ein Kürzel, das für Ausbildungsvorbereitung Gewerbe steht, beteiligte sich am Projekt. Zur Vorbereitung des Themas hatte Klassenlehrer Holger Mauritz seiner Klasse die Frage gestellt: „Wie werde ich 100 Jahre alt?“ Die Antwort: „Indem ich mich bewege.“ Seine elf Schüler, die aus Deutschland, Syrien, der Ukraine, dem Iran, Albanien und Kroatien stammen, haben sich die Aufforderung zu Herzen genommen und sich drei Stunden lang auf den Tennisplätzen des hiesigen Tennisclubs bewegt. Christine Angele, die in der Klasse wöchentlich vier Stunden Deutsch unterrichtet, bot sich an, das Projekt Tennisspielen anzubieten. Angele, selbst erfahrene Tennisspielerin, erklärte: „Meine Anfrage beim ersten Vorsitzenden des Stockacher Traditionsclubs, Frank Hünefeld, bezüglich der Belegung der Tennisplätze, fiel sofort auf fruchtbaren Boden“, und so konnte sie als Projektleiterin Tennis den jungen Leuten die ersten Schläge mit dem Tennisschläger beibringen. Sehr hilfreich ist laut Angele die Ball-Maschine gewesen, mit deren Hilfe man die Schläge in regelmäßiger Wiederholung üben könne. Allerdings verschweigt sie nicht, dass den jungen Leuten das daran anschließende freie Spielen mehr Spaß gemacht hat als das Üben mit dem Ball-Roboter. Die Tennisausrüstung wurde vom Club gestellt.

Natürlich wurde nicht nur Tennis geübt. Mehrere Klassen wanderten am Radolfzeller Seeufer und auf dem Hohentwiel. Ferner wurde auf dem Schulhof eine kleine Sport-Olympiade angeboten. Eine Klasse hat in der Schulküche für gesundes Essen gesorgt.