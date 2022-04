„Zwei Hände mehr wären gut“, denke ich, während ich auf dem Boden knie, vor mir unzählige schmale Fragmente aus Tetrapack-Kartons, welche ich wochenlang selbst gesammelt und gereinigt habe. Diese habe ich dann mithilfe eines Schneidegeräts selbst ins notwendige Format geschnitten und zu langen Streifen verklebt.

Nun kauere ich vor diesem Gewirr, das ich mithilfe einer komplexen Flechttechnik miteinander verbinden soll, so dass es am Ende dann eine hübsche Einkaufstasche ergeben soll. „Na, wenn das mal was wird – Du bist doch so grobmotorisch“, murmelt das Teufelchen auf meiner linken Schulter.

Aber das Engelchen beruhigt von rechts: „Das schaffst Du, Du bist doch sonst auch so kreativ. Und außerdem bekommst Du gleich Hilfe!“ Und Hilfe naht, in Form von Katrin Moßbrucker, die gemeinsam mit ihrer Mutter Annette Moßbrucker heute bei „Bücher am Markt“ in der Stockacher Oberstadt sieben Kursteilnehmerinnen zeigen soll, wie man diese nachhaltigen Taschen anfertigt.

Wie Moßbrucker zu der Idee kam

„Das ist jetzt etwa 10 Jahre her, als ich das zum ersten Mal sah, wie man Tetrapacks und Saftkartons wiederverwerten kann. Es hatte mich so fasziniert, dass ich beschloss, es selbst zu versuchen“, erzählt Annette Moßbrucker, die diesen Kurs im Rahmen des Jahresprogramms des Stockacher Umweltzentrums nun schon zum zweiten Mal anbietet.

Aber sie ist nicht nur in Stockach unterwegs, sondern lehrt diese nachhaltige Flechttechnik auch in anderen Orten und manchmal auch an Schulen. Wenn Annette Moßbrucker oder ihre Tochter Katrin mir erklären, was ich machen soll, dann ist mir alles sonnenklar. Solange sie neben mir stehen, läuft auch alles gut. Patzer passieren erst, wenn sie sich weggehen.

Aber das ist gar nicht schlimm, denn in Windeseile sind sie wieder zur Stelle, korrigieren meine Fehler und gehen mir zur Hand. Nicht nur mir natürlich, den Anderen auch. Und ich stelle fest, dass ich gar nicht so unfähig bin, wie ich anfangs dachte, sondern da sogar etwas Hübsches fabrizieren kann.

Aus Müll-Streifen ist etwas Ansehnliches geworden

Am Schluss, wenn alle Streifen fertig verflochten und alle Enden versteckt sind, kommt die Kür: Wir dürfen uns ein farbiges Band aussuchen, das, passend zum Farbton unserer Tasche, als Griff oder Henkel dienen soll. Dieses Band wird dann mithilfe einer Spezialzange und mit Nieten sozusagen niet- und nagelfest an der Tasche befestigt.

Die Teilnehmerinnen des Upcycling-Workshops „Vom Tetrapack zur Tragetasche“ präsentieren stolz ihre selbst hergestellten, stylischen Taschenexemplare. Ganz links im Bild die Kursleiterin Annette Moßbrucker, ganz rechts im Bild Katrin Moßbrucker. Sabrina Molkenthin ist die 4.v.r.. Bild: Constanze Wyneken

Und Zack – ist aus lauter Streifen aus Müll etwas richtig Ansehnliches geworden. Auch Sabrina Molkenthin, die Leiterin des Stockacher Umweltzentrums, freut sich über ihre selbst geflochtene Tasche und beschließt, diese fortan als Demonstration der Nachhaltigkeit mitzunehmen, wenn sie wieder einmal eine Wertstoffhof-Führung macht.

Farbenfrohe und total unterschiedliche, dazu noch sehr robuste Taschenexemplare sind an diesem Abend entstanden und die Bastlerinnen sind sich einig, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Aber ob man sich wird erinnern können, wie es geht, wenn man das Taschen-Flechten allein probieren will? „Wir können ja im kommenden Jahr einen Auffrischungskurs anbieten“, sagt Sabrina Molkenthin und ihr Vorschlag wird von allgemeinem, eifrigem Nicken quittiert.