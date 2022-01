von Reinhold Buhl

Auch dieser Jahresbeginn ist von der Corona-Pandemie überschattet. Aus diesem Grund können die Sternsinger erneut nicht direkt in die Häuser kommen. „Die Leute freuen sich immer sehr, wenn sie von unseren Sternsingergruppen besucht werden“, erzählt Christian Bär, seit 2003 Gemeindereferent in Stockach.

Er beschreibt Situationen, in denen es oft Tränen der Rührung seitens der Besuchten gebe, wenn die jungen Sternsinger ihr Gedicht aufsagten oder ein frommes Lied sängen. „Leider müssen wir auch in diesem Jahr auf diese beliebten Hausbesuche verzichten“, erklärt Bär. Gleichzeitig betont er, dass er voll hinter dieser Vorsichtsmaßnahme stehe.

Bürger müssen selbst aktiv werden

Ganz leer sollen die Gläubigen aber nicht ausgehen. Als kleine Ersatzlösung liegen im Pallottiheim, in der Melanchthonkirche und in der Herz-Jesu-Kirche Zizenhausen seit dem 1. Januar kleine Sternsinger-Tüten bereit. Diese enthalten einen Segensspruch für das Haus, den die Gläubigen selbst sprechen können.

Darüber hinaus gibt es schriftliche Informationen zur Aktion der Sternsinger sowie einen Aufkleber für die Eingangstür mit den Buchstaben C + M + B (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus).

Für kreative Gläubige liegt in der Tüte auch ein Stück Kreide, mit dem man selbst den Segensspruch auf den Türsturz schreiben kann. Die Bürger werden nun aufgefordert, diese Tüten – es sind 200 Stück vorbereitet – abzuholen.

C + M + B – eine volkstümliche Interpretation

Ursprünglich wurden am Vorabend von Epiphanie, dem Dreikönigsfest am 6. Januar, in bäuerlichen Gegenden die Häuser mit den Buchstaben C+M+B gesegnet. Im volkstümlichen Gebrauch sprach man bei den drei Buchstaben von den Anfangsbuchstaben der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar.

Weniger Spenden wegen der Einschränkungen

Natürlich wirkt sich die Pandemie bei der Aktion auch finanziell aus. Da die Sternsinger nun nicht mehr in die Häuser kommen dürfen, ist es sehr schwierig, an bisherige Sammelergebnisse anzuknüpfen. In Stockach allein waren es zu normalen Zeiten zwischen 15 und 20 Kinder und Jugendliche, die diese Aufgabe wahrnahmen.

So wurden im Jahr 2018 in der Seelsorgeeinheit Stockach rund 14.000 Euro für die jeweiligen Projekte gesammelt. Im Corona-Jahr 2021 lag das Sammelergebnis nur noch bei 5500 Euro. Allerdings könne das letztere Ergebnis laut Christian Bär auch höher sein, denn er habe keinen Überblick über die direkten Überweisungen der Familien an die Sternsinger-Zentrale in Aachen.

Hoffnung auf rege Resonanz trotz fehlender Hausbesuche

Denn die oben angesprochenen Tüten enthalten auch einen Überweisungsträger, der mit der Kontonummer der Aachener Zentrale versehen sei. „Insofern ist die Höhe des Spendeneinbruchs nicht eindeutig nennbar“, erklärt Bär.

Was in den verschiedenen Pfarreien geplant ist Stockach Im Pallottiheim, in der Melanchthonkirche und in der Herz-Jesu-Kirche Zizenhausen liegen aktuell kleine Sternsinger-Tüten bereit. Zizenhausen Am 6. Januar um 10.30 Uhr findet eine symbolische Aussendung der Sternsinger im Gottesdienst statt. Hindelwangen Die Sternsinger legen wieder wie vergangenes Jahr in der Kirche St. Michael den Haussegen und weitere Materialien zur Abholung bereit. Mahlspüren und Windegg Am 4. Januar sind die Sternsinger unterwegs. Am Morgen werden sie die Höfe besuchen. Am Nachmittag sind sie dann in den beiden Orten unterwegs. Besuchswünsche konnten angemeldet werden. Auch hier dürfen die Sternsinger die Häuser nicht betreten. Mühlingen Zu folgenden Zeiten werden die Sternsinger am 6. Januar in den Kirchen sein und den Segen überbringen: Mühlingen, 11 Uhr, Mainwangen, 13.30 Uhr, Hecheln auf dem Anwesen von Rosa Schlosser, 14.15 Uhr und Gallmannsweil, 15 Uhr. Hier dürfen die Gaben in die bereitgestellten Körbe und Kassen gelegt werde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zoznegg Am 6. Januar nach dem Gottesdienst sind die Sternsinger unterwegs und gehen von Haus zu Haus. Sie dürfen die Häuser jedoch nicht betreten.

Der Gemeindereferent und die vielen Sternsinger freuen sich trotz der Einschränkungen auf eine rege Resonanz von der Bevölkerung, denn es werde jeder Euro dringend benötigt. „Sie können sicher sein, dass jeder Euro punktgenau dorthin kommt, wo er gebraucht wird“, betont Bär.