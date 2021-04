Stockach Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wie funktionieren Abschlussprüfungen unter Corona-Bedingungen? Die Pläne der Stockacher Schulen stehen

Anfang Mai schon findet die erste Abiturprüfung in Baden-Württemberg statt. Im Juni folgen dann die Abschlussprüfungen an den Haupt- und Realschulen. Doch wegen Corona läuft in diesem Jahr Vieles anders als sonst. Und auch im normalen Unterricht gibt es wegen den Tests, die seit der vergangenen Woche regelmäßig an den Schulen durchgeführt werden, Umstellungen. So sieht es am Nellenburg-Gymnasium und am Nellenburg Schulverbund aus.