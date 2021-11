Was leuchtet denn da? Der eine oder andere Stockacher muss in diesen Tagen zwei Mal hinsehen – und auch kurz im Kalender zu prüfen, welches Jahr noch gleich ist.

Am Beginn der Hauptstraße beim Goldenen Ochsen strahlt in der Dunkelheit tatsächlich eine Schneeflocke, während an den anderen Ketten der Weihnachtsbeleuchtung die Kugeln hängen, die 2011 als Nachfolger der in die Jahre gekommenen kultigen Schneeflocken angeschafft wurden.

Leuchtende Schneeflocken im Dezember 1986 | Bild: SK-Archiv

Viele der Schneeflocken waren beschädigt oder hätten auf andere Leuchtmittel umgerüstet werden müssen.

Die Schneeflocken-Weihnachtsbeleuchtung im Dezember 1983 bei Tag und im Schaufenster gespiegelt. | Bild: SK-Archiv

Aber sie verschwanden damals nicht alle. Die Hänsele, die das Aufhängen übernehmen, haben Reststücke aufbewahrt, erzählt Hänselemoschter Holger Langenberg auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die Schneeflocke in der Hauptstraße sei mit LED ausgestattet und dieses Jahr als kleiner Gag aufgehängt worden.