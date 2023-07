Wie kann man bis ins hohe Alter gesund bleiben oder sogar bestehende Krankheiten wie Diabetes heilen? Antworten auf diese und weitere Fragen brachte der Arzt, Heilpraktiker und Buchautor Kurt Mosetter aus Konstanz jüngst mit ins Injoy in Stockach. Der Medizinier hat laut eigenen Angaben bereits mit vielen Profi-Sportlern gearbeitet und besitzt jahrzehntelange Erfahrung.

Mosetter schilderte, wie er früh mit Themen und Behandlungsmöglichkeiten in Kontakt gekommen sei, die erst später durch Daten belegt werden konnten. Er ist der Erfinder der Myoreflex-Therapie, einer Behandlung bei Schmerzen und Funktionsstörungen des Bewegungsapparates.

Kurt Mosetter vor dem Publikum, ehe der Vortrag beginnt. Die Reihen sind voll. | Bild: Löffler, Ramona

Man müsse etwas für sich tun, ehe man richtig krank werde, also präventiv handeln. Die große Aufgabe sei, jedem Patienten zu zeigen, was möglich sei. „Ernährung und Bewegung sind richtig starke Kräfte“, sagt er in seinem Vortrag „Die vier Kräfte der Selbstheilung“, in dem es um Training, Ernährung, Achtsamkeit und gesunden Schlaf ging.

„Man muss etwas tun, bevor es nicht mehr geht“

So wie sich das Gesundheitssystem entwickle, sei es wichtig, dass jeder etwas für sich tue. Beim Sport sei allerdings darauf zu achten, was genau man mache und dass es nicht zu viel werde, da der Körper sich auch regenerieren müsse. Das gehöre zur Achtsamkeit. „Man muss etwas tun, bevor es nicht mehr geht“, betonte er im Hinblick auf die Prävention von Krankheiten.

Von links: Joachim Schyra, Maximilian Schyra und Kurt Mosetter. | Bild: Löffler, Ramona

Der Arzt erzählte den rund 200 Zuhörern die Geschichte seines Vaters, der nach einem Unfall immer schlechter gehen konnte und schließlich im Rollstuhl saß. Sein Vater habe schließlich nach 30 Jahren wieder Laufen gelernt. „Das war harte Arbeit mit vielen Behandlungen und Übungen“, so Mosetter über Physiotherapie und Sport. Für ihn sei sein Vater mit der vorbildlichen Ernährung und generellen Disziplin und Achtsamkeit eine Triebfeder gewesen. Jede müsse allerdings für sich herausfinden, was er vertrage.

Ernährung spielt eine große Rolle

Was 1987 noch als Spinnerei abgetan worden sei, wisse man heute: Muskeln und Faszien könnten entsprechend trainiert und somit verlängert werden. Der Experte verwies immer wieder auf die Astronautenforschung, aus der man inzwischen auch viel über den Aufbau und die Erhaltung der Muskulatur wisse. Die tägliche aktive Dehnung sei wichtig, ebenso eine anti-entzündliche Ernährung, ein gesunder Darm, Vitamin D, Omega 3-Fettsäuren und genug Proteine. „Man sagt zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich“, erklärte Mosetter. „Man kann mit der richtigen Ernährung richtig viel erreichen.“

Er reicherte seinen Vortrag mit vielen Anekdoten und wissenschaftlichen Erzählungen an. Zudem betonte er, wie Dinge, die früher für verrückt gehalten worden seien, nicht nur belegt werden konnten, sondern Forscher dafür auch Nobelpreise erhalten hätten.

Tipps für gute Ernährung Auf die Frage nach der besten Ernährung über den Tag hinweg riet Arzt Kurt Mosetter morgens zu Eiern oder einem Müsli aus Hirse, Hafer, Heidelbeeren, Omega 3 und Proteinpulver mit Hafermilch, mittags Fisch mit Gemüse oder Salat und abends leichte Gerichte und wenig Rohkost.

Warum die Myokine wichtig sind

Mosetter erläuterte, die Muskeln seien die größte Hormondrüse des Körpers. Das sei heute wissenschaftlich erwiesen. Die Myokine hätten positive Wirkungen. Die Internetseite des Thieme-Verlags für medizinische Fachbücher erläutert: „Myokine sind Botenstoffe, die der Körper vermehrt bei intensiver Muskelbeanspruchung ausschüttet. Sie stoppen beispielsweise Entzündungen und regulieren die Immunabwehr. Seit 2007 werden immer mehr Details bekannt, wie Muskelarbeit konkret den Fett- und Zuckerstoffwechsel beeinflusst.“

Die Muskeln sollten unbedingt erhalten werden und Muskelschwund müsse entgegengewirkt werden, so Mosetter. Keine Medizin könne besser wirken.

„Wir haben Leute zurückerobert“, sagte er über Patienten, deren Gesundheitszustand sich durch Muskeltraining verbessert habe. Für die, die nicht gehen könnten, gebe es die Galileo-Plattform, auf der die Beine im Liegen trainiert werden könnten.

Kurt Mosetter erklärt, warum das Trainieren der Muskeln so wichtig ist und sogar Krankheiten heilen kann. | Bild: Löffler, Ramona

Die Leber ist die Königin des Stoffwechsels

Der Arzt hob zudem die Leber als bedeutendes Organ hervor und brachte diese mit der Wichtigkeit von gutem Schlaf und Ernährung in Verbindung. Man brauche einen guten Schlaf, um leistungsfähig zu sein. Abends sollte man nur leicht essen und nicht zu spät, damit die Leber nachts nicht zu stark belastet werde. Süßgetränke seien ebenfalls nicht gut und sogar schädlicher als Alkohol, der in Maßen bleiben sollte.

Für Erkenntnisse, die mit diesen Themen zusammenhängen, hätten Wissenschaftler Nobelpreise erhalten. In einem Fall sei es um die DNA-Reparatur im Körper in der Nacht gegangen, die bei entsprechenden Voraussetzungen möglich sei, so Mosetter.

Arzt Kurt Mosetter spricht in Stockach über Gesundheitsthemen. | Bild: Löffler, Ramona

Mosetter schilderte, viele schlanke Menschen hätten eine Fettleber und zu hohen Blutdruck. Die Leber sei die Königin des Stoffwechselns und müsse sich nachts regenerieren können. Man könne zum Beispiel mit Schmerzen im ganzen Körper aufwachsen, wenn sie dies nicht tue. Der Körper habe eine Energieversorgungsstörung, wenn die Leber zu viel Stress habe.

Der Körper braucht Schlaf

„Viele Menschen schlafen zu wenig“, so Mosetter. Er beschrieb zu sich selbst, dass sein Team ihn als gereizt erlegt habe, ihm das aber erst gar nicht aufgefallen sei – doch sie hätten Recht gehabt. „Zu viele Schlafschulden machen krank“, betonte er.

Als ein Aspekt von schlechtem Schlaf sprach er Probleme mit der Halswirbelsäule durch viel Computer-Arbeit an. Training helfe, Blockaden und Bremsen zu lösen. Er zog auch einen Vergleich mit den beweglichen Seilzügen eines Krans, die wie die Muskeln seien.

Das Injoy Stockach-Team mit Arzt Kurt Mosetter (rechts). | Bild: Löffler, Ramona

Kritik an der Zuckerindustrie

In der Fragerunde meldete sich eine Ernährungswissenschaftlerin, die aus ihrem Arbeitsalltag heraus bemängelte, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) mit veralteten Erkenntnissen arbeite und diese vorgebe. Die Diskussion kam daraufhin auf die Zuckerindustrie, wie Fett in der Ernährung statt Zucker verdammt worden sei und dass Mosetter den Umbruch kommen sieht. „Ich garantiere euch, in den nächsten fünf Jahren fällt die Bastion“, sagte er. Die Datenlage zur Schädlichkeit von Zucker sei kristallklar.

Auch das Bundesministerium warnt vor zu viel Zucker

Kürzlich hatte auch Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vor zu viel Zucker und Fetten im Essen gewarnt – vor allem bei der Ernährung von Kindern. Laut einer Mitteilung stecke in Fertigprodukten noch immer zu viel Zucker, Fette und Salz. Dies gelte auch für Produkte mit Kinderoptik, die teilweise sogar mehr Zucker oder Fett enthalten als vergleichbare Produkte ohne Kinderoptik. „Egal ob gesüßte Erfrischungsgetränke oder Frühstücksflocken: Der Zuckergehalt in Lebensmitteln für Kinder ist immer noch zu hoch. Bei den Getränken ist er sogar teilweise gestiegen. Gerade in den Frühstücksflocken mit lustiger und bunter Kinderoptik steckt oft mehr Zucker als in vergleichbaren Produkten für Erwachsene“, wird Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) in der Mitteilung zitiert.

Diabetes mit ketogener Ernährung heilen?

In seinem Vortrag ging Kurt Mosetter zudem auf eine Diabeteserkrankung ein. Diese könne man mit ketogener Ernährung heilen, also fettreicher, aber kohlenhydratarmer Ernährung. Er selbst sei für eine moderate Reduzierung schlechter Kohlenhydrate und die Verlagerung zu langkettigen Kohlenhydraten. Zudem erklärte er die Unterschiede von Zuckerformen und dass Manose der verträglichste Zucker sei. Manose komme zum Beispiel in Heidelbeeren vor.