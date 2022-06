Die 18 Sportler des Showteams Phönix nahmen laut einer Pressemitteilung am Wettbewerb „Rendezvous der Besten“ teil. Dort präsentierten sie erstmals ihre neue Choreografie, die in den vergangenen beiden Jahren erarbeiten wurde. Das Thema „Instinkt“ wurde dabei mit tänzerischen, turnerischen und partnerakrobatischen Elementen in einem fünfminütigen Auftritt präsentiert.

Fürs Bundesfinale in Neumünster qualifiziert

Trotz eines breiten Teilnehmerfeldes von acht badischen Gruppen erhielt das Showteam mit „Ausgezeichnet“ die zweithöchste von fünf Bewertungsstufen. Somit konnten sie sich einen Platz unter den besten drei badischen Teams sichern. Außerdem erhielt die Mannschaft damit auch den Titel BTB-Showgruppe des Badischen Turnerbundes 2022 und konnte sich für das Bundesfinale im November in Neumünster qualifizieren.

Das erste Turnfest nach der pandemiebedingten Pause wurde für das Showteam Phoenix schließlich mit einem Auftritt bei der Soiree abgerundet. Dies war für die Mannschaft ein gelungener Abschluss des Wettkampftages.