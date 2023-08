Sie flattern auf den Dächern, an vielen Straßenrändern und in Innenhöfen – und machen Dreck, der gefährlich werden kann. Deshalb will die Stadtverwaltung die Population der Tauben in der Innenstadt eindämmen. Das soll sanft und tiergerecht geschehen, erklärt Kim Krause, der Umweltbeauftragte der Stadtverwaltung Stockach: „Es ist wichtig, dass das tierschutzkonform passiert und kein unnötiges Leid verursacht.“

Die Tauben sollen nicht unbedingt weniger werden, aber sich nicht unkontrolliert vermehren können. Krause schildert, die Stadt wolle eine gesunde Anzahl an Tauben langfristig erhalten. Denn je mehr Tauben es gebe, desto mehr würden krank – wie bei anderen Tierarten auch. Der Taubenkot sei zum Beispiel auf Balkonen und in Rinnen ein Problem oder auch, wenn er in Luftreinigungsanlagen gerate.

Tauben an einer Solaranlage auf einem Dach in Stockach. Sie nutzen gerne den Zwischenraum zwischen Paneelen und Dach zum Nisten. | Bild: Löffler, Ramona

Ein Falkerin ist regelmäßig im Einsatz

Die Stadt arbeite daher mit einer Falknerin zusammen, deren Falke die Vögel von ihren Brutstätten vergrämen solle. Also vertreiben, nicht töten. Die Falknerin sei etwa ein Mal pro Woche an den Brennpunkten in der Stadt unterwegs, wo die meisten Tauben aktiv seien. „Die Vergrämung ist keine Jagd“, betont Krause. Es gehe nur darum, das Brüten zu stören. Allerdings könne es dabei auch mal vorkommen, dass der Falke eine Taube schlage.

Zudem versucht die Stadt aktuell, Wanderfalken anzusiedeln und ihnen Nistkästen zu bieten. Ein Nistkasten hängt an einem Geländer auf dem Dach des Rathauses, ein anderer an der evangelischen Kirche. Falls sich dort wirklich Falken niederlassen, würden diese Tauben auf natürliche Art vergrämen, schildert Krause bei einem Besuch auf dem Rathaus-Dach mit Blick auf umliegende Dächer, auf denen einige Tauben sitzen. Allerdings sei es nicht so einfach, die Greifvögel wirklich zum Nisten anzulocken.

Ein Nistkasten für einen Falken auf dem Stockacher Rathaus, momentan noch unbenutzt. | Bild: Löffler, Ramona

Tauben nisten häufig unter Solarpaneelen

Da Tauben sich gerne die Räume zwischen Dächern und Photovoltaik-Anlagen (PV) für ihre Nester aussuchen würden, möchte die Stadt Aufmerksamkeit schaffen, damit die Besitzer von Solaranlagen entsprechend vorsorgen. „Die Tauben sind unter den Paneelen vor Katzen, Mardern und Greifvögeln geschützt“, so Krause. Daher sei es sinnvoll, die Zwischenräume unzugänglich zu machen.

Eine Abdichtung sei ganz einfach mit einer doppelten Lage Hasendraht möglich, erklärt er. „Wenn eine PV-Anlage neu auf ein Dach kommt, wäre es gut, wenn man sie gleich abdichtet.“ Die Stadt wolle dies in neue Bebauungspläne aufnehmen, damit Hausbesitzer automatisch dafür sorgen müssten.

Tauben an einer Solaranlage auf einem Dach in Stockach. Sie nutzen gerne den Zwischenraum zwischen Paneelen und Dach zum Nisten. Die Taube links bringt gerade Nistmaterial. | Bild: Löffler, Ramona

Krause weiß aus Erfahrung, dass Tauben sehr schlau sind. So würden sie zum Beispiel die Abwehrspikes, die auf machen Dächern angebracht seien, einfach umbiegen. Das würde sie durch Dagegenlaufen schaffen. Krause ruft Hausbesitzer auf, ihre Solaranlagen mit einfachen, geeigneten Mitteln nachzurüsten.

Tauben sollten nicht gefüttert werden

Neben diesen Maßnahmen komme auch eine Einschränkung des Futterangebots hinzu. Da bedeute unter anderem : Keine Tauben füttern, so Krause. „Es gibt in der Oberstadt viele, die Tauben füttern“, sagt er. Der Stadt mache in dieser Hinsicht das hohe, gelb-braune ZG-Kornhaus mit dem Wandgemälde am ZG-Kreisverkehr Sorgen. Die Tauben würden sich bedienen, wenn nach der Anlieferung Kornhaufen am Haus lägen und nach dem Verräumen nicht richtig gefegt werde.

Die Stadtverwaltung sei mit ZG Raiffeisen in Kontakt. Das Kornhaus werde allerdings ohnehin umziehen, erklärt Krause.

ZG ist nicht gleich ZG In Stockach gibt es mehrere Zweige der ZG Raiffeisen. In der Alemannenstraße befindet sich der ZG Raiffeisen Technikbetrieb, an der Meßkircher Straße neben dem Aldi ist der ZG Raiffeisen Markt und schräg gegenüber gibt es am Kreisverkehr das Kornhaus mit der Getreideerfassung und Saatgutaufbereitung. Letztgenannte wird im kommenden Jahr umziehen. Dann wird der gesamte Komplex auf dieser Straßenseite leer stehen. Der alte Markt ist bereits seit dem Bezug des Neubaus leer.

Die ZG-Getreideerfassung wird umziehen

Auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt Pressesprecherin Ulrike Mayerhofer den geplanten Umzug: „Unsere Getreideerfassung und Saatgutaufbereitung zieht im kommenden Jahr von Stockach um in unseren derzeit im Bau befindlichen großen Erweiterungsbau nach Mühlhausen-Ehingen.“ Dort werde am bestehenden Standort umfassend neu gebaut: das Biozentrum zur professionellen Erfassung auch von ökologisch erzeugtem Getreide sowie eine neue Saatgutaufbereitungs- und Dinkelentspelzungsanlage.

„Das Gebäude in Stockach verlassen wir im Zuge des Umzugs komplett. Wir sind nicht Eigentümer und können daher nicht sagen, welcher Verwendung es danach zugeführt wird“, so Mayerhofer.

Zu Tauben auf dem Gelände erklärt sie: „Das angelieferte Korn wird an Verarbeiter in der Lebensmittel- und Futterindustrie vermarktet. Insofern sind wir bestrebt, Tauben und anderen Tiere fernzuhalten, indem wir unser Gelände so sauber wie nur irgend möglich halten.“

Am Kornhaus der ZG in der Meßkircher Straße bedienen sich Tauben gerne an solchen Kornhaufen oder Körnchen, die übrig bleiben. | Bild: Löffler, Ramona

Taubenhäuser wären zu viel Aufwand

Vergrämen, PV-Anlagen abdichten und nicht füttern solle parallel laufen und für die Eindämmung der Taubenpopulation sorgen, so Krause. Die Stadt Stockach wolle es so versuchen, er wisse aber auch, dass manche Städte andere Strategien hätten, zum Beispiel Taubenhäuser, in denen die echten Eier durch Attrappen ausgetauscht würden. Das sei aber sehr aufwendig und hier nicht leistbar