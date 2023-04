Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der evangelischen Melanchthon-Kirche in der Tuttlinger Straße in Stockach: Ein unbekannter Mann hat laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstagmittag im Altarraum einer etwa zwei Meter großen, an einem Kreuz hängenden hölzernen Christus-Statue den halben Fuß abgesägt.

Ein unbekannter hat dem Jesus in der evangelischen Kirche den Fuß abgesägt. | Bild: Löffler, Ramona

Zudem habe der Unbekannte das Altartuch sowie eine Altarbibel angekokelt und mehrere Nummernschilder der Liedanzeigetafel gestohlen. Als der Mesner die Kirche betreten habe, sei der Täter geflüchtet. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens liege im Bereich von rund 20.000 Euro, so die Polizei.

In der Kirche hängen zwei solcher Tafeln. Unbekannte haben Zahlen gestohlen. | Bild: Löffler, Ramona

Die Polizei hat eine Täterbeschreibung

Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 185 Zentimeter groß, normale/sportliche Statur, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenoberteil mit hochgezogener Kapuze.

Der Eingang zur evangelischen Kirche in Stockach. | Bild: Löffler, Ramona

Das Polizeirevier Stockach hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die am Dienstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr Verdächtiges im Bereich der Melanchthon-Kirche festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 07771 93910 zu melden.