Hans Kuony ist ja für vieles gut. Zum Beispiel um in Gestalt der Brunnenfigur in der Hauptstraße ein Reis vom Narrebomm zu halten, nachdem dieser gefällt wurde. Um im Sommer von Kindern umschwärmt zu werden. Oder um kluge Ratschläge über Exit-Strategien zu erteilen, die vor mehreren Jahrhunderten ja immerhin das Privileg für ein Narrengericht nach Stockach holten. Mit sinnvollem Verhalten in Krisenzeiten kennt er sich also aus, der Stockacher Erznarr.

Auch jetzt, in der Corona-Krise, ist Kuony für einen guten Ratschlag zu haben – zumindest in den offiziellen E-Mail-Nachrichten des Narrengerichts. Die tragen schon lange ein Signet mit dem Konterfei der Gründerfigur. Doch besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen – wie es dieses Jahr ja auch schon beim Fällen des Stockacher Narrenbaums war. Ganz lebensecht trägt Kuony auf diesem Signet derzeit nämlich einen Mundschutz. Und sein kluger Rat lautet: „Ihr ratet wohl, jetzt alle solidarisch zu handeln.“ Im Klartext: Jeder sollte zuhause bleiben, um dabei mitzuhelfen, dass sich die Corona-Pandemie unter Kontrolle halten lässt.

Ach ja, in der E-Mail stand natürlich auch etwas drin. Nachdem das öffentliche Leben gerade stark eingeschränkt ist, wollen die Stockacher Narren für etwas Zerstreuung sorgen für all die Menschen, denen zwischen Home-Office und Home-Schooling die Decke auf den Kopf fällt – oder die einfach ein bisschen Ablenkung vom rein privaten Leben möchten.

Auf der Internetseite des Narrengerichts kann man nun in der Fasnacht schwelgen – auch wenn sogar Laetare inzwischen vorbei ist. Zum Herunterladen bietet das Narrengericht unter dem Menüpunkt „Unsere Fasnet“ zum Beispiel die Hans-Kuony-Post an oder die Kinder-Narrenfibel des Arbeitskreis Narresome. Für Zerstreuung in Krisenzeiten kann er also auch gut sein, der Kuony.