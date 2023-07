Stockach vor 1 Stunde Wer hat etwas gesehen? Unbekannter fährt Beleuchtungsmast am Zebrastreifen um Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in der Straße Stadtwall an der Einmündung zur Weißmühlenstraße.

Ein Pfosten am Fußgängerüberweg mit Hinweisschild wurde am Stadtwall an der Einmündung zur Weißmühlenstraße offenbar umgefahren. | Bild: Löffler, Ramona