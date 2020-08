Ernten kann man ja so einiges. Hohn und Spott zum Beispiel, wenn einem ein vermeidbares Missgeschick passiert ist. Oder Lob und Anerkennung, wenn man eine heikle Mission erfolgreich zu Ende gebracht hat. Neid und Missgunst können allerdings ebenfalls eine Ernte sein, wenn man besonders erfolgreich ist. Und immer öfter ist auch bei Energie von einer Ernte die Rede, nämlich bei erneuerbaren Energien, die man anscheinend irgendwie „ernten“ kann und nicht mehr mühevoll „erzeugen“ muss. Wobei die Mühe, die ein Landwirt jahrein jahraus in seine Kulturen stecken muss, ehe er eine Ernte einfahren kann, bei diesem Sprachbild ein wenig unter den Tisch fällt.

Florian Wiemhoff und Anneke Quast bei der Kartoffelernte unter den Solarmodulen. | Bild: Pestalozzi Kinderdorf / solarcomplex

Strom ernten will auch die Singener Firma Solarcomplex mit dem frisch in Betrieb genommenen Solarpark an der Autobahnauffahrt Stockach West. Der ging im Juli ans Netz und dürfte bei dem hochsommerlichen Wetter schon die eine oder andere Kilowattstunde in die Leitung eingespeist haben. Doch kürzlich gab es auch noch eine weitere Ernte auf der Fläche. Denn der Solarpark ist auf einem Acker entstanden, in dem dieses Jahr Kartoffeln heranwuchsen. Die Fläche gehört der Pestalozzi Stiftung aus dem Stockacher Ortsteil Wahlwies, wie aus Sitzungsunterlagen zum Flächennutzungsplan hervorgeht. Und Landwirte des Pestalozzi-Kinderdorfs haben darauf noch Kartoffeln gesetzt. Diese hätten vor Beginn der Bauarbeiten geerntet sein sollen, schreibt Solarcomplex-Chef Bene Müller. Doch die Arbeiten fanden früher statt, als die Kartoffeln aus der Erde kamen. Etwa zehn Mitarbeiter des Unternehmens seien daher zum Ernteeinsatz ausgerückt und hätten unter den Solarmodulen die Erdäpfel aus derselbigen geholt, so Müller – unter der Regie von Karl-Hermann Rist vom Kinderdorf.

Die Ernte, die unter gewissen Mühen unter den Modulen erzielt wurde, geht nun übrigens an jemand anderen. Etwa 150 Kilogramm Kartoffeln würden an die Stockacher Tafel gehen, sagt Müller. Die solaren Kilowattstunden gehen ins Stromnetz.