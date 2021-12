Stockach vor 2 Stunden

Wenn Gutes tun Spaß macht: Stockacher Vorschulkinder backen Plätzchen für einen guten Zweck

16 Vorschulkinder haben sich an fünf Tagen kräftig ins Zeug gelegt und so viele Plätzchen gebacken, wie sie nur konnten. Aber nicht für sich. Denn die bunten Kekse verkauften sie an Menschen, die selbst nicht backen können. Mit dem Erlös finanzierten sie eine Kindergarten-Weihnachtsfeier. Und für die Tiere auf dem Hofgut Braunenberg war auch noch etwas übrig.