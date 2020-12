Die Internetverbindungen in Stockach sind nicht immer ideal – diese Erfahrung mussten auch Daniel Weiss und Nicholas Stanforth machen. Homeoffice unter diesen Bedingungen – nur schwer umsetzbar und nervenaufreibend. Laut der Stadt liegt das Hauptproblem an einer Technik, die die Datenübertragung eigentlich verbessern sollte.

Das Thema Homeoffice gewinnt spätestens seit der Corona-Krise immer mehr an Bedeutung. Im Kampf gegen das Virus arbeiteten viele Menschen von zuhause aus, um Kontakte zu reduzieren und so die Infektionsgefahr zu verkleinern. An sich eine gute Idee