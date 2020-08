Viel Glück hatten die Insassen von zwei Fahrzeugen bei einem Unfall am Sonntag gegen 14 Uhr auf der B31-neu von Stockach in Richtung Überlingen. Ein 34-Jähriger wollte aufgrund des stockenden Verkehrs mit seinem Auto, in dem sechs weitere Personen saßen, wenden. Dabei übersah er laut einer Mitteilung der Polizei einen anderen Wagen auf dem linken Fahrstreifen.

Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstanden rund 4000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr bei der Anschlussstelle Stockach-Ost abgeleitet.

Die Feuerwehren Stockach und Ludwigshafen waren im Einsatz, weil bei der Alarmierung zunächst von einer eingeklemmten Person die Rede war. Die Einsatzkräfte aus Stockach konnte wieder abrücken und die aus Ludwigshafen stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher. Beide Feuerwehren schreiben in ihren Einsatzberichten davon, dass es keine Rettungsgasse gab sowie mehrere Autos wendeten und den Einsatzfahrzeugen entgegen kamen.