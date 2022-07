Eine 46-jährige Frau sei mit einem VW Up auf der Tuttlinger Straße in Richtung Adler-Kreisverkehr unterwegs gewesen. Auf Höhe der Grundschule habe die Frau ihren Wagen gewendet. Zeitgleich sei ein 16-Jähriger mit einem Yamaha Leichtkraftrad an dem VW vorbeigefahren und mit dem Auto zusammengestoßen. Der junge Mann sei gestürzt, aber unverletzt geblieben. Die Fahrertür des VWs sei durch die Kollision stark eingedrückt worden. Der Wagen war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.