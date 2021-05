Die Hilfsbereitschaft lässt nicht nach. Als die Familie Schönenberger im letzten Sommer auf ihrem Hof in Windegg einen großen Teil ihres Bestandes an Kühen verlor, war das ein Schicksalsschlag, der in der ganzen Region Betroffenheit auslöste. Maßgebliche Hilfe erhielt die Familie durch einen extra gegründeten Helferkreis, der nicht nur finanzielle Unterstützung organisierte, sondern auch emotionalen Halt bot.

Auch der Lions Club Stockach wollte helfen – mit etwas Symbolischem und gleichzeitig Handfestem. Die Idee, eine neue Kuh zu spenden, war schnell geboren. Kein Jungtier sollte es sein, sondern eine Kuh, die der Familie auch wirtschaftlich sofort helfen würde – so der Lions Club in einer Pressemitteilung.

Kuh und Futter für die Herde

Mithilfe des Helferkreises, der sofort seine Unterstützung signalisierte, und dessen Kontakten zu Viehzüchtern über die Zuchtorganisation in der Region, konnte diese Idee nun realisiert werden.

Stockach Große Solidarität unter den Landwirten: Kollegen und Bürger helfen Hof Schönenberger nach dem Botox-Unglück Das könnte Sie auch interessieren

Von der zugesagten Spendensumme konnte nicht nur bald eine prächtige Kuh gefunden, sondern es konnte auch von dem Rest noch Futter gekauft werden, dessen bestellte Menge von einem Futtermittelhersteller aus Zizenhausen sogar noch deutlich aufgestockt wurde. Somit kam das Futter nicht nur der Spendenkuh, sondern der gesamten Milchviehherde zugute.

Stockach Stockacher Yetis sammeln auch in diesem Jahr Weihnachtsspenden Das könnte Sie auch interessieren

Bereits Anfang März zog die Kuh namens Alisa auf dem Hof der Schönenbergers in ihre neue Heimat ein und fühlt sich dort nun sichtlich wohl. Symbolisch erfolgte dann die Spendenübergabe: mit Abstand und genügend frischem Wind.

Stockacher Club hat rund 40 Mitglieder

Der Lions Club Stockach mit seinen aktuell rund 40 „Lions“ hat sich, so seine Mitteilung weiter, dem Ziel verpflichtet, uneigennützig Hilfe zu leisten und die sozialen und kulturellen Entwicklungen der Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Er engagiert sich lokal und global.

Stockach-Zizenhausen Fußball für guten Zweck: 1200 Euro kommen zugunsten von Bauernfamilie Schönenberger zusammen, die 29 Kühe durch eine Vergiftung verloren hat Das könnte Sie auch interessieren

Im lokalen Umfeld wurden in den vergangenen Jahren die Stadtjugendpflege, das Krankenhaus Stockach und die Stockacher Schulen sowie soziale und kulturelle Initiativen und Menschen in Not unterstützt.