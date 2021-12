Stockach – Die Ampelanlage, die in den vergangenen Tagen entlang der B313 an den Abzweigungen Richtung Wahlwies, zur Autobahnauffahrt der A98 und zum Industriegebiet Hardt aufgestellt wurde, wird erst später in Betrieb gehen. Ursprünglich hatte das Regierungspräsidium Freiburg (RP) angekündigt, dass die Ampeln am Freitag eingeschaltet werden.

Nun kommt es doch zu einer unerwarteten Verzögerung: „Aufgrund der Witterung muss die für heute geplante Inbetriebnahme der provisorischen Ampeln verschoben werden. Wir gehen davon aus, dass die Inbetriebnahme nächste Woche erfolgen kann“, so Heike Spannagel, die Pressesprecherin der Behörde, am Freitag gegenüber dem SÜDKURIER.