von SK

Ein unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein anderes Auto beschädigt und ist einfach weitergefahren. Dies teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Weißmühlenstraße. Der Unfallverursacher war laut der Meldung in einem weißen oder silberfarbenen Fahrzeug unterwegs und ist gegen einen abgestellten Ford geprallt. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.