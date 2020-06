von SK

Der 21 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges mit Auflieger hat mit seinem Fahrzeug das Dach eines Gebäudes gestreift und einigen Schaden angerichtet. Der Unfall geschah laut Polizei am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Weißmühlenstraße. Laut einer Mitteilung war der Lasterfahrer in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs. Weil viel Verkehr gewesen sei, sei er äußerst rechts und auf dem Gehweg gefahren. Dabei habe er mit dem Dach des Aufliegers ein Firmengebäude gestreift und das Dach beschädigt. Am Auflieger blieb die Heckklappe nach hinten verbogen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt ohne Reparatur. Den Schaden an Gebäude und Fahrzeug beziffert die Polizei mit mehr als 15.000 Euro.