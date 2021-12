Die Umbauarbeiten in der Sankt Oswald Kirche laufen auf Hochtouren. Deshalb ist sie auch zum diesjährigen Weihnachtsfest leider nicht zugänglich. Doch die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit Stockach haben sich etwas ganz Besonderes überlegt, um die Kirche trotzdem an diesem wichtigen Fest zu einem weihnachtlichen Anlaufpunkt zu machen. Vor dem Hauptportal „entsteht jetzt in der Adventszeit der Stall von Bethlehem, in dem Jesus geboren wurde“, heißt es im aktuellen Pfarrbrief.

Stockach Für die Zukunft aufgestellt: Der Gemeinderat stellt wichtige Weichen für ein neues Medizinisches Versorgungszentrum Das könnte Sie auch interessieren

Jeder, der möchte, dürfe mitgestalten. Dazu lägen Naturmaterialien bereit, zum Gestalten der Landschaft und des Stalls. Inzwischen ist eine richtige Krippenlandschaft aus Moos, Tannenzapfen und Baumrinde entstanden, wie das Bild zeigt. Am Eingangstor von Sankt Oswald gibt es zudem die Möglichkeit, selbstgebastelte Sterne aufzuhängen. So wird der Weg zum Weihnachtsfest zu einem schönen Gemeinschaftsprojekt, das auch in Zeiten von Corona möglich ist.