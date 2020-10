Wegen vielen Unfällen auf der Baustellen-Umleitungsstrecke an der Einmündung Oberdorfstraße/Meßkircher Straße hat die Straßenverkehrsbehörde nachgerüstet: Zusätzliche Warnleuchten und Baustellenbaken verdeutlichen dort nun die vorübergehend geänderte Vorfahrtsregelung, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Denn zwischen Mittwochmorgen bis Donnerstagabend geschahen dort vier Unfälle, der letzte am Donnerstag kurz nach 17 Uhr.

Stockach Achtung, Vorfahrt geändert! Unfälle auf der Umleitung im Bereich Meßkircher Straße/Oberdorfstraße häufen sich

Bei allen vier Unfällen waren die Verursacher unaufmerksam und hatten trotz eindeutiger Beschilderung die geänderte Vorfahrt missachtet. In allen Fällen kam es teilweise zu erheblichen Schäden an den beteiligten Fahrzeugen. In einem Fall wurde ein Autofahrer leicht verletzt, fasst die Polizei zusammen.

Die Umleitung gilt voraussichtlich noch bis zum 7. November, da auf einem Teil der Meßkircher Straße Asphaltarbeiten stattfinden.