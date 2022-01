Die Stadt Stockach hat aktuell zwei Stadtbaumeister: Willi Schirmeister und seinen Nachfolger Lars Heinzl. Schirmeister leitet das Stadtbauamt seit 1995 und ist nur noch bis zum Sommer da. Lars Heinzl hat zum 1. Januar den Dienst angetreten. Die beiden Männer erzählen, wie die Einarbeitung abläuft und welche Projekte gerade im Fokus stehen.

Im Juni wird Willi Schirmeister 69 Jahre alt. Eigentlich sollte er schon im Ruhestand sein. Nachdem seine Stelle vor vier Jahren ausgeschrieben worden war, sich jedoch kein passender Nachfolger fand, habe er sich dazu entschlossen, ein bisschen länger zu arbeiten. „Mir macht es Spaß, wir haben ein gutes Team.“ Auch seine Frau habe ihn ermuntert, ruhig noch zu schaffen, fügt er schmunzelnd hinzu.

Endlich Ruhestand – oder doch nicht?

Nun ist der 30. Juni sein letzter Arbeitstag – eigentlich. Denn Schirmeister bleibt, so lautet der Plan, weiter bei der Stadt angestellt. „Für den Abwasserverband werde ich noch ein bis anderthalb Jahre weitermachen, das ist ein bisschen mehr als ein halber Tag pro Woche. Es gibt einige Bauvorhaben dort.“

Außerdem koordiniere er weiterhin den Neubau des Narrenmuseums Schloss Langenstein. Die Stadt Stockach sei Teil der Bauleitung, sodass ihm die Arbeit in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren nicht ausgehen werde.

Er führt aus: „Wir müssen mit den Firmen verhandeln und wir brauchen weitere Spenden, die Preissteigerungen sind enorm. Wir schauen, welche Einsparungen möglich sind, damit wir einigermaßen über die Runden kommen. Zwei Drittel des Gebäudes bestehen aus Holz, der Preis dafür ist teilweise um 30 Prozent gestiegen.“

Aus Thüringen an den Bodensee

Der Neue im Amt ist 32 Jahre alt, wurde in Gera (Thüringen) geboren und war Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Während dieser Zeit war er unter anderem in Stetten am kalten Markt stationiert. 2014 zog er mit seiner Frau nach Überlingen. Seit 2015 wohnt er mit ihr und den zwei Töchtern in Sipplingen.

Nach seiner Bundeswehrzeit arbeitete der Bauingenieur in einem Ingenieurbüro, wechselte zur Stadt Friedrichshafen, Abteilung Tiefbau. Dank seiner neuen Aufgabe als Stadtbaumeister in Stockach habe er den kürzesten Arbeitsweg seines bisherigen Berufslebens, erzählt er. Er nutze dafür gerne das Fahrrad. In seiner Freizeit ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

„Ideale Situation für einen Neustart“

Bis zum Sommer läuft er quasi mit Willi Schirmeister mit, übernimmt aber auch eigene Themen. Heinzls Fazit nach drei Wochen im Stockacher Rathaus fällt positiv aus. „Es gibt zum ersten Mal in meinem Arbeitsleben eine richtige Einarbeitung. Ich wurde nicht ins kalte Wasser geworfen und habe auch künftig die Möglichkeit, bei Herrn Schirmeister Rat zu holen. Das ist die ideale Situation für einen Neustart.“

In diesem Jahr hat die Stadt einige große Projekte auf der Agenda. Willi Schirmeister nennt direkt die umfangreiche Freibadsanierung, für die die Stadt Stockach eine große Förderung erhält. Auch die Sanierung der Grundschule Stockach ist eine große Aufgabe. Bis Ostern oder Pfingsten soll das Gebäude Zwei fertig sein.

Es wartet viel Arbeit in diesem Jahr

Außerdem stehen viele Tiefbauprojekte und einige Erschließungen an sowie auch Sanierungen an der Halle in Zizenhausen. Dazu kommen zwei Schutzhütten für den Waldkindergarten und Vorbereitungen für den Aachpark. „Viele Sachen sind in der Vorplanung wie der Sozialbereich der Technischen Dienste oder Fotovoltaik-Anlagen auf verschiedenen Gebäuden, in denen viel Energie verbraucht wird“, so Schirmeister.

Die Vielfalt der Themen lässt schon erahnen, was Willi Schirmeister bestätigt: „Spannend ist es immer.“ Allerdings komme ständig mehr Verwaltungsaufwand hinzu. Er sagt: „Ich nehme viel Arbeit mit heim. Aber ich bin ein Nachtarbeiter und brauche nicht viel Schlaf.“ Mal sehen, wie es seinem Nachfolger ergehen wird.