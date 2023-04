Stockach-Wahlwies vor 2 Stunden

Wasserrohrbruch in Wahlwies! 70 Haushalte sind am Montagabend einige Stunden ohne Wasser

In der Fritz-Gegauf-Straße gibt es einen Rohrbruch in der Trinkwasserhauptleitung. Während der Reparatur sind 70 Haushalte von einer Abschaltung des Wasser betroffen. Was gemacht werden muss und wie lange es dauern soll.