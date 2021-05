Teile der Wasserversorgung in Zizenhausen mussten am Freitag ab 18 Uhr aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Meßkircher Straße abgeschaltet werden. Dies teilten die Stadtwerke Stockach am Abend mit. Nach einem Wasserrohrbruch am Mittag hätten die Stadtwerke umgehend gehandelt und die Reparatur sofort eingeleitet, so die Mitteilung.

Der Schaden habe sich während der Erdarbeiten vergrößert und es seien sehr große Wassermengen ausgetreten. Daher sei die Wasserabschaltung in den folgenden Bereichen notwendig gewesen: Schloßplatz, Ebeneweg, Sonnenbühl, Im Fabrikfeld, Bleichestraße, Öleweg, von-Buol-Weg, Immental und Teile der Meßkircher Straße.

In der Mitteilung hieß es, die Arbeiten dauern voraussichtlich bis in die späten Abendstunden. Die Stadtwerke bitten um Verständnis, dass es aufgrund der kurzfristig veränderten Situation nicht möglich gewesen sei, die Haushalte vorab über die Unterbrechung der Wasserversorgung zu informieren.