Plötzlich hob sich der Gehweg und Wasser sprudelte – so beschrieb am Freitag spätabends ein Mitarbeiter des Bereitschaftsteams der Stadtwerke Stockach die Situation am Nachmittag, als ein Rohrbruch einer Trinkwasserleitung in der Goethestraße zwischen Linde-Kreisel und Lidl gemeldet wurde. Ein Team der Stadtwerke Stockach und der Bereitschaftsdienst der Firma Senn-Bau rückten an, um sich sofort an die Reparatur zu machen, die bis in die Nacht dauerte. Hier gibt es die Fotos.

Die Stadtwerke informierten am Freitagabend in einer Pressemitteilung: „Von der Störung sind vier Haushalte betroffen, die von den Mitarbeitern der Stadtwerke gleich informiert wurden. Der Verkehr wird über eine Ampelregelung sicher an der Baustelle vorbeigeleitet.“

Im Feierabendverkehr bedeutet dies Rückstaus auf der wichtigen Verkehrsader. Und sogar gegen 22.45 Uhr, als das defekte Rohrstück aus der Erde kam, stauten sich noch bis zu zehn Fahrzeuge oder sogar mehr, wenn die mobile Ampel auf Rot war.

Bild: Löffler, Ramona

Grube wird noch nachts wieder zugemacht

Die kaputte Wasserleitung, die an der Schaufel des Baggers hing, war circa drei Meter lang. Es handle sich um ein Rohr mit 100 Millimetern Durchmesser, erklärte einer der Mitarbeiter. Ein neues Kunststoffrohr wurde dann direkt eingesetzt, damit das Rohr wieder voll einsatzbereit war.

In der Pressemitteilung schätzten die Stadtwerke die Dauer der Arbeiten bis Mitternacht. Vor Ort sagte dies ein Mitarbeiter ebenfalls. Bernhard Honsel vom Bereitschaftsdienst von Senn-Bau erklärte, bis das Loch wieder gefüllt sei, werde es weitere zwei Stunden dauern. Das direkte Verfüllen nach der Reparatur sei wichtig, denn die Grube war direkt neben einer Steinmauer.