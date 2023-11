Stockach vor 1 Stunde

Von Bereicherung bis Abrechnung: Das machen die Kandidaten der Stockacher Bürgermeisterwahl jetzt

Fünf Bewerber sind in das Rennen um die Stelle als Stockacher Stadtoberhaupt gestartet, eine hat gewonnen. Was die anderen jetzt machen, wie ihr Fazit zur Wahl ausfällt und was ihre Pläne für die Zukunft sind.