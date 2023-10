Da an dem Scooter ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht gewesen sei, wollten Beamte der unbekannten Fahrer überprüfen. Er sei im Einmündungsbereich zum „Stadtwall“ über den Gehweg in Richtung der dortigen Bushaltestelle geflüchtet, dort von seinem Roller gesprungen und zu Fuß vorbei am Parkhaus über einen schmalen Fußweg in Richtung Goethestraße geflüchtet.

Folgende Personenbeschreibung vor: männlich, etwa 20 Jahre alt, ungefähr 170 bis 180 Zentimeter groß, normale Statur. Er habe eine dunkle Jeans und ein T-Shirt getragen. In der hintern Hosentasche habe er eine Getränkeflasche gehabt.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07733 99600 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.