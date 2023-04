Das digitale Zeitalter ist zwar noch jung, hinterlässt aber schon jetzt viele Spuren. Die meisten Menschen erzeugen im Internet auf die eine oder andere Weise Abdrücke: Sie verwenden Passwörter, besitzen eine E-Mail-Adresse, machen Homebanking, teilen Informationen und laden Daten hoch. So weit, so gut. Nun stellt sich aber die Frage: Was geschieht mit all diesen Informationen und Werten, wenn wir selbst nicht mehr in der Lage sind, diese zu verwalten? Was passiert mit all unseren Passwörtern, Zugangsdaten und PINs, wenn wir nicht mehr sind? Wem gestatten wir den Zugang zu unserer digitalen Welt?

Auf diese Fragen wird Albert Blässing, stellvertretender Vorsitzender des Kreisseniorenrats, bei einem Vortrag am Montag, 24. April, 19 Uhr, im Bürgerhaus Adler-Post Antworten geben. Er wird aufzeigen, wie wir diesbezüglich vorsorgen können, damit unsere Angehörigen unsere Identität und unsere digitalen Werte verwalten können. „Das ist jedoch kein Thema, das nur die Alten betrifft, deren Anzahl von Zugangsdaten zahlenmäßig noch bescheiden sein dürften“, betont Blässing. Die jüngere Generation habe ungleich mehr PINs, TANs und Passwörter, über die es zu reden gelte. Die Verantwortlichen der Bürgerstiftung, an deren Spitze seit Oktober 2020 Wolfgang Kammerlander steht, freuen sich auf die Veranstaltung, zu der alle Mitglieder, Spender und die gesamte Bevölkerung eingeladen sind. Dabei wird außerdem über die Förderungen seitens der Stiftung im vergangenen Jahr berichtet, und der neu gewählte Vorstand stellt sich vor. „Wir werden die Stiftung im Lichte der Zeit darstellen und die Frage beantworten, wohin wir uns entwickeln möchten“, erklärt Kammerlander.

Diese Veranstaltungsreihe der Bürgerstiftung Stockach gibt es schon seit 2008. Traditionell berichtet der erste Vorsitzende über die Stiftungsaktivitäten. Darüber hinaus gibt es einen Vortrag. 2022 sprach Thomas Bayer über das Thema „Nach dem Tod vererben oder zu Lebzeiten schenken? – Möglichkeiten und steuerliche Aspekte“.