Stockach vor 1 Stunde

Was ist uns die Arbeit der Lebensretter wert? Ein Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr

Wenn die Feuerwehr zu einem Einsatz muss, dann geht es nicht selten um Leben und Tod. Die Frage nach den Kosten steht in diesem Moment hintenan, kommt aber danach auf: Was so ein Einsatz kostet und wer ihn bezahlen muss.