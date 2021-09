Seit Mitte Juli verkehren Ausflugszüge auf der Strecke der Ablachtalbahn – zunächst nur zwischen Mengen und Sauldorf, weil heftige Regenfälle den Bahndamm beschädigt hatten. Seit Anfang August wird aber auch der Stockacher Bahnhof angefahren. Für die Verkehrsteilnehmer führt das zu einer Umstellung, schließlich sind nun an Bahnübergängen kreuzende Züge zu beachten. Doch nicht jeder scheint zu wissen, welche Regeln gelten. So berichtete Carsten Tilsner, Leiter des Ordnungsamtes in Stockach, bereits nach der Eröffnung der Teilstrecke zwischen Sauldorf und Stockach von Autofahrern, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung hielten.

Doch was gilt eigentlich? Laut der Straßenverkehrsordnung haben Schienenfahrzeuge Vorrang an Bahnübergängen, die über ein Andreaskreuz verfügen, über Fuß-, Feld-, Wald- oder Radwege verlaufen oder durch Industriegebiete führen, wenn an den Einfahrten das Andreaskreuz mit dem Zusatzzeichen „Industriegebiet, Schienenfahrzeuge haben Vorrang“ steht. Der Straßenverkehr – also Autos, Fahrradfahrer, aber auch Fußgänger – darf sich solchen Bahnübergängen „nur mit mäßiger Geschwindigkeit nähern“. Auch dürfen von den Schildern, die den Bahnübergang ankündigen, bis zum Kreuzungsbereich zur Schiene keine Kraftfahrzeuge überholt werden.

Bahnübergang muss zügig überquert werden

Das bedeutet, dass Verkehrsteilnehmer vor dem Bahnübergang zu warten haben, wenn sich ein Zug nähert, Schranken sich senken oder bereits geschlossen sind und mit Zeichen auf die Bahn aufmerksam gemacht wird – sei es durch Lichtzeichen, hörbare Signale oder Bahnbedienstete. Auch wenn der Bahnübergang wegen stockendem Verkehr nicht zügig „und ohne Aufenthalt“ überquert werden kann, müssen Verkehrsteilnehmer laut der Straßenverkehrsordnung davor warten. Wichtig: Auch vor Bahnübergängen ohne Vorrang der Schienenfahrzeuge ist in sicherer Entfernung zu warten, wenn ein Bahnmitarbeiter Halt gebietet.

„Ergänzend hierzu kann man sagen, dass eigentlich an allen Bahnübergängen, bei welchen Straßen, Fahrzeug- und Fußgängerverkehr tangiert werden, Andreaskreuze und in vielen Fällen (zusätzlich) Bahnschranken vorhanden sind“, teilt Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, mit. Halten sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Regeln, drohen Bußgelder. Wer etwa den Vorrang des Zuges an einem Bahnübergang mit Andreaskreuz nicht beachtet, der wird laut dem Bußgeldkatalog mit 80 Euro und einem Punkt in Flensburg bestraft. Wenn dabei ein Schaden entsteht, droht sogar eine Strafe von 120 Euro.

Grundsätzlich gibt Dieter Popp den Tipp, an Bahnübergängen immer Vorsicht walten zu lassen. Vor dem Überqueren solle man sich daher mit einem Blick nach recht und links vergewissern, dass alles frei ist.