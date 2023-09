Gute Nachrichten für das Krankenhaus Stockach: Geschäftsführer Michael Hanke teilt ein positives Ergebnis aus einer Untersuchung zur Versorgung mit. Diese habe ergeben, dass die Einrichtung alle Strukturvoraussetzungen für die Basisnotfallversorgung erfülle.

Krankenhäuser hätten nach Paragraf 275 des Sozialgesetzbuchs V die Einhaltung von Strukturmerkmalen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen begutachten lassen, so die Pressemitteilung. Das Ergebnis laut Gutachten: Alle Strukturvoraussetzungen gemäß der geltenden Richtlinie für die Basisnotfallversorgung werden erfüllt. „Dieses Ergebnis ist nicht ganz so selbstverständlich, wie man vielleicht denken könnte und daher sehr erfreulich“, schreibt Hanke. Es brauche speziell weitergebildete Ärzte und medizinische Fachkräfte, die in ausreichendem Umfang jederzeit für eine qualitative medizinische Notfallversorgung zur Verfügung stehen. Zudem sei eine hinreichende apparative Ausstattung mit Labor und Computertomograf gefordert und vorhanden, die ebenfalls immer betriebsbereit sein müsse.

Hanke schreibt weiter: „Dieses gute Versorgungsniveau nachhaltig zu erhalten, ist eine permanente Herausforderung, der wir uns im Interesse der Bevölkerung der Raumschaft Stockach und des Landkreises Konstanz gerne stellen. Gerade in der Notfallversorgung merken wir, dass es immer weniger stationäre Einrichtungen im Umfeld gibt, die so ein elementares Versorgungsangebot für die Bevölkerung aufrechterhalten.“ Ohne kleine Krankenhäuser gehe es nicht, betont er.

Zudem kritisiert er, dass in der Bundespolitik die Leistungsfähigkeit kleiner Krankenhäuser in den politischen Gremien überhaupt nicht bekannt sei oder sogar bewusst ignoriert werde. „Kleine Krankenhäuser sind insbesondere in ländlichen Regionen nah am Patienten und seinen Angehörigen und erfüllen damit wichtige Voraussetzungen für eine regionale lösungsorientierte Patientenversorgung. Dies haben sie insbesondere auch in der Pandemiezeit unter Beweis gestellt“, so Hanke. Die Behandlung erfolge häufiger von Chefarzt oder leitendem Oberarzt als in großen Häusern.

In der Versorgung zeichneten sich kleine Krankenhäuser durch eine besondere Nähe zum Patienten und damit durch eine medizinische Qualität aus. Dies werde von den Patienten immer wieder als Entscheidungsfaktor für das jeweilige Haus genannt. Gäbe es weniger kleine Krankenhäuser, wäre die Notfallversorgung eingeschränkt oder würde völlig wegfallen. Die Patientenversorgung wäre im Notfall in Gefahr. „Darum protestieren wir am 20. September in Stuttgart gegen eine verfehlte Gesundheitspolitik, welche die demografische Entwicklung und den damit verbundenen steigenden medizinischen Versorgungsbedarf aus Kostengründen einfach ignoriert“, kündigt Michael Hanke an.