Lorenzo Patone, der Vorsitzende der Turngemeinde Stockach, versprach in seiner Begrüßung bei der Generalversammlung einen zügigen Ablauf. Er wolle nicht, dass die Anwesenden zu viel Zeit in einem Raum verbringen. Er zeigte auch Verständnis dafür, dass nur relativ wenige Mitglieder der Einladung gefolgt seien.

Umso mehr freute er sich über die Anwesenheit des Ehrenmitglieds Wolf-Dieter Karle, der im Verlauf der Versammlung die Entlastung des Vorstands in seiner Funktion als Gemeinderat vornahm. Eigentlich erlaube der Gesetzgeber in diesen Zeiten auch virtuelle Generalversammlungen, aber der Vorstand habe sich für eine Präsenzveranstaltung entschieden, erklärte Patone, der mit momentan 713 Mitgliedern einen der großen Sportvereine der Stadt führt.

Um Zeit zu sparen fasste Patone in seinem Bericht alle neun Abteilungsberichte zusammen, was von den Zuhörern dann doch einiges an Ausdauer abverlangte. So berichtete Patone, dass die Basketball-Abteilung mit zehn Austritten den größten Abgang zu verzeichnen habe. Dafür legten die Schwimmer und die Leichtathleten leicht zu. Die Leichtathletik-Abteilung habe sich auch 2019 sehr positiv weiterentwickelt. Dies zeigte sich dann an den vielen Ehrungen, die der Vorsitzende in dieser Generalversammlung vornahm.

Schwimm-Abteilung ist wichtig

Da die jungen Leichtathleten sowohl regional als auch national sehr erfolgreich gewesen seien, hätten sie bei der Sportlerehrung durch die Stadt geehrt werden sollen. Dieser Ehrungsabend musste im Frühjahr aus bekannten Gründen abgesagt werden. Das traf auch einige Schwimmerinnen, die sehr gute Erfolge erzielt hätten und im Bürgerhaus geehrt worden wären. Die Schwimmabteilung stelle seit Jahren mit zehn Übungsleitern eine wichtige und stabile Säule der TG Stockach dar. „Wir sind froh, dass wir in Stockach ein Hallenbad haben“, betonte Patone. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle kleine Mängel gebe.

Die Handball-Abteilung sowie die Basketball-Abteilung der Turngemeinde sind Lorenzo Patones Sorgenkinder. Beide stehen seit mehreren Jahren ohne Abteilungsleitung da, so dass Basketball bereits aus dem Ligabetrieb abgemeldet werden musste.

Keine Veränderungen habe es bei den Faustballern gegeben. Hier wurde regelmäßig freitags in der Dillhalle trainiert. Die Freude an der Bewegung und der Spaß am Sport stünden im Vordergrund.

Die Angebote der Turn- und Präventionsabteilungen erfreuten sich laut Abteilungsleiterin Ellen Hartmann weiterhin einer großen Beliebtheit. Neben Eltern-Kind-Turnen oder Kleinkinderturnen biete die Turngemeinde Kurse wie Pilates, Rückentraining, Fitnessgymnastik für Frauen, Reha-Sport nach Krebs, Faszien-Training oder Herz-Kreislauftraining an.

Kein Bogenschießen mehr

„Leider müssen wir unsere Abteilung Bogenschießen auflösen“, bedauerte Patone, der einfach keine Nachfrage nach dieser Sportart in Stockach sehe. Langfristig würde nur der Verein überleben, der sich neuen Anforderungen stelle und auch bereit sei, Veränderungen vorzunehmen. „Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“ und wenn etwas nicht mehr nachgefragt werde, müsse man auch den Mut zu einem Schnitt haben, sagte er.

In ihrem Kassenbericht konnte Helga Ecker-Weidele von einem guten Finanzpolster berichten, das man aber für aktuelle und zukünftige Investitionen benötige. So habe die Sanierung der Laufbahn im Osterholz in 2019 insgesamt 28.662 Euro gekostet.

In der Volleyball-Abteilung ging es auch um das Thema Finanzen. Hier beantragte Abteilungsleiter Uli Lohner für seine Abteilung einen Abteilungsbeitrag von zehn Euro jährlich einzuführen. Nach kurzer Diskussion wurde der Antrag positiv beschieden.

Der Punkt Wahlen war schnell abgehandelt, denn nur der stellvertretende Vorsitzende sollte gewählt werden. Der bisherige Amtsinhaber Frank Karotsch wurde einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt.

Patones Schlusswort bestand nur aus einem Satz: „Ich wünsche mir einfach nur, dass wir alle gesund durch die Coronazeit kommen und speziell für die Schwimmer, dass bald wieder das Hallenbad öffnet.“