Fast 30 direkte Nachkommen des Revolutionärs Friedrich Hecker besuchten Deutschland, um Stationen seines Lebens kennenzulernen. Vor 175 Jahren hatte von Konstanz aus der Hecker-Zug stattgefunden, der nach wenigen Tagen mit einer Niederlage geendet hatte. Die Ausstellung „Jetzt machen wir Republik!“ im Rosgartenmuseum Konstanz greift dieses Ereignis auf.

Die Freundinnen Ginie Curtze und die Amerikanerin Nancy Hecker hatten anlässlich des Jubiläums ein kompaktes Reiseprogramm zusammengestellt, das die Gruppe auch nach Wahlwies führte. Sie lernten sich vor vielen Jahren über ihre Männer kennen, die in Heidelberg Offiziere waren.

Die amerikanischen Hecker-Nachfahren leben in verschiedenen Staaten. Sie flogen nach Frankfurt und wurden dort von Ginie Curtze, Hanni und Michael Greuter empfangen. Die Gruppe fuhr nach Heidelberg, wo Hecker studiert hatte, und Eichtersheim zu dessen Geburtshaus, bevor sie Konstanz erreichte. Am nächsten Tag trafen die Amerikaner im Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell auf sehr interessierte Schüler, mit denen ein intensiver Austausch stattfand. Der Bus brachte sie anschließend zum Essen nach Wahlwies. In Konstanz ging das Programm mit der Ausstellungseröffnung und weiteren Höhepunkten weiter.

Die Sonderausstellung Das Rosgartenmuseum in Konstanz, erinnert seit dem 17. Mai mit einer Sonderausstellung an die Urväter und -mütter der Demokratie. Gezeigt werden seltene Relikte der Revolutionszeit, schimmernde Objekte des badischen Hofs und zahlreiche Bezüge zur Schweiz. Zu sehen sind Porträts, Karikaturen, frühe Fotografien und berührende Erinnerungsstücke aus den Nachlässen der prominenten Köpfe der Revolution. Bisher nie ausgestellte Gegenstände wie Friedrich Heckers Duellpistolen und sein Säbel, Originalkleidung der Zeit und Zeugnisse der Kämpfe machen diese Umbruchzeit erlebbar. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 10 bis 17 Uhr. Kontakt unter der Telefonnummer 07531 9002245. (wig)

Was Hecker 1848 gemacht hat

Die Nachkommen folgten in der Region dem Weg Heckers, der am 11. April 1848 in Konstanz die Bevölkerung zur bewaffneten Erhebung aufgerufen hatte. Zuvor hatte er bei der Heidelberger Konferenz der süddeutschen Oppositionspolitiker erstmals die Republik gefordert und sich selbst als Sozialdemokraten bezeichnet. Er hatte die Revolutionsbereitschaft der südwestdeutschen Landbevölkerung jedoch überschätzt und zwei Tage später mit viel weniger als den erhofften Männern die Stadt verlassen.

Auf dem Weg nach Karlsruhe hatte Hecker vor, möglichst viele Unterstützer zu versammeln. Hecker zog mit den Freischärlern über Allensbach und Radolfzell nach Wahlwies. Dort hatte die Bevölkerung an der Brücke über die Stockacher Aach einen Triumphbogen mit der Aufschrift „Vivat Republik“ errichtet und empfing die Aufständischen mit großem Jubel, Bier, Wein und Lebensmitteln.

Im Gasthaus Adler in Wahlwies hängt ein großer Hinweis auf den Revolutiionär Friedrich Hecker. | Bild: Claudia Ladwig

Adler-Wirt erzählt von Revolutionsbereitschaft in Wahlwies

Jürgen Veser, heutiger Adler-Wirt, berichtete den amerikanischen Gästen, dass Sebastian Kramer, ein Vorfahre seiner Frau, und dessen Freund, der Landarzt Johann Gegauf, mit den Revolutionären sympathisiert hätten. Vertreter aus Wahlwies hätten damals beim Freiherrn von Bodman vorgesprochen und sich vehement für eine gesicherte wirtschaftliche Existenz eingesetzt. Nachdem sie abgewiesen worden seien, seien Kramer und Gegauf umso revolutionsbereiter gewesen.

Auch dieses Dokument zeigt die Bedeutung von Wahlwies auf dem Weg des Hecker-Zuges von Konstanz Richtung Donaueschingen. | Bild: Claudia Ladwig

„Als Knechte sie dann vor anrückenden bayerischen Truppen warnten, flohen sie nach Steckborn in der Schweiz“, so Veser. Kramer, der in der Schweiz einen Holzhandel aufgebaut hatte, kam später zurück, weil es niemand gab, der den Adler weiterführen konnte. Sein komplettes Barvermögen wurde beschlagnahmt und er längere Zeit im Amtsgefängnis Stockach inhaftiert.

Ganz genau sind die Geschehnisse heute nicht mehr nachvollziehbar. Historiker Fredy Meyer schreibt dazu in seinem Buch „Wahlwies – Ein Dorf und seine Geschichte“ nur der Arzt sei in die Schweiz geflohen, habe sich so der Verhaftung entzogen und 1851 seine Praxis im Ort wiedereröffnet. Der jüngste seiner fünf Söhne, Karl-Friedrich Gegauf, genannt Fritz I., erfand in den 1890er Jahren die Hohlsaum-Nähmaschine.

Der Hecker-Zug führte auch durch Stockach

Zurück zu Friedrich Hecker: Dieser zog weiter nach Stockach. Dort hatte die enthusiastisch bejubelte Proklamation der Deutschen Republik durch Joseph Fickler am 9. März 1848 zur Gründung eines Ausschusses für Volksbewaffnung geführt. In Richtung Donaueschingen zogen dann einige Hundert Männer mit Hecker. Der Zug endete am 20. April 1848 mit der militärischen Niederlage auf der Scheideck am Fuße des Südschwarzwalds.

Hecker flüchtete in die Schweiz und emigrierte im September 1848 in die USA. Dort wurde er in der Nähe von Belleville (Illinois) Viehzüchter und Weinbauer. Er übte kein politisches Amt aus, engagierte er sich aber beispielsweise für die Präsidentschaft Lincolns und beteiligte sich am Bürgerkrieg gegen die Südstaaten. Er starb am 24. März 1881 in Summerfield (llinois). Seine Nachkommen äußern sich noch heute stolz über ihren berühmten Vorfahren und seinen Einsatz für eine deutsche Republik.