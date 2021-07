Die Fahrbahn bei der Brücken-Baustelle am Freibad (L 194) ist jetzt zwar repariert. Die obere Asphaltschicht kam am Mittwoch. Aber das Ende der Vollsperrung noch nicht ganz klar. Am Dienstag war wieder alles überflutet gewesen, doch durch Maßnahmen besser gelenkt. Das Wasser ging in der Nacht auf Mittwoch wieder zurück.

Das Wasser ist wieder zurückgegangen. | Bild: Löffler, Ramona

Da weitere schwere Regenfälle erwartet werden, soll am Freitag entschieden werden, ob die Vollsperrung an dieser Stelle aufgehoben werden kann. Das Wetter müsse stabil werden, so Harald King von der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg auf SÜDKURIER-Nachfrage.

An der Baustelle befindet sich inzwischen für alle Fälle schon eine Baustellenampel.