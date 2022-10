Die Elterngemeinschaft der Freien Waldorfschule Wahlwies hat eine Premiere auf den Weg gebracht: Erstmals veranstaltete die Schule einen Herbstmarkt. Bislang hatte es stets den Martinimarkt gegeben, der aber in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ausgefallen war. Nun sollte es wieder eine Herbstaktion geben, doch diesmal entschloss sich die Elterngemeinschaft dazu, den Termin um ein paar Wochen vorzuverlegen. Und das Konzept ist aufgegangen, wie die Waldorfschule in einer Pressemitteilung bilanziert. Der so entstandene Herbstmarkt habe ein schönes Fest ermöglicht.

Es war mildes Herbstwetter und es roch wieder nach Apfelküchle und Pommes auf dem Schulhof. Die Atmosphäre im Schulgebäude mit der liebevollen Herzdekoration, den vielen vertrauten schulinternen und externen Ständen erinnerte an den beliebten Martinimarkt. Ein wenig vermisst wurden manche Aktionen wie zum Beispiel das Lebkuchenhausbasteln oder das Kerzenziehen, aber dafür war es dann doch noch ein wenig zu früh im Jahr.

Stattdessen aber gab es zum Beispiel Kistenklettern und sogar eine Geisterbahn. Aus der Schmiede hörte man lautes Hämmern und das Fauchen des Feuers und auch in den Werkräumen und in vielen Klassenzimmern wurde fleißig gearbeitet. Verschiedene kulinarische Angebote rundeten das Angebot ab und machten den Bummel durch die Schule zu einem angenehmen und entspannten Erlebnis. Ein guter Anlass für viele, um einen Einblick in die Waldorfschule Wahlwies zu bekommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hoch hinaus: Das Kistenklettern ist eine der Attraktionen beim Herbstmarkt. | Bild: Jürk Langer

Der erwirtschaftete Gewinn soll vollständig für anstehende Projekte und Neuanschaffungen verwendet werden. Er komme somit direkt der Schule und den Schüler der Waldorfschule zugute. Im November steht laut der Internetseite der Schule ein Konzert in Radolfzell an, bei dem der Projektchor der Waldorfschule mitwirkt. Es findet am Samstag, 12. November, 18 Uhr, in der Kirche St. Meinrad in Radolfzell statt.