Der Wahlwieser Jugendtreff Wässerle-Bar hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Deutlich wurde das jüngst bei einem Generationen-Treff, den einige der Gründer von damals organisiert haben. Viele davon sind inzwischen schon im Renten-Alter, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heißt.

Der Jugendtreff geht zurück auf das Jahr 1975. Acht bis zehn Jugendliche aus Wahlwies hätten damals auf einem privaten Grundstück nahe der Aach einen Jugendtreff errichtet – mithilfe einer Holzbaracke, die das ehemalige Sägewerk nicht mehr brauchte. Als Namensgeber dieses neuen Jugendtreffs diente die Stockacher Aach, in Wahlwies Wässerle genannt, so die Mitteilung. Sie sei rege genutzt worden, ehe sie 1978 abbrannte. Das Ende des Treffs war damit aber nicht besiegelt. Die Jugendlichen hätten sich daran gemacht, den Treff wieder zu errichten. Diesmal mithilfe einer Bauhütte, die in Nenzingen nicht mehr benötigt wurde. Errichtet worden sei der Jugendtreff dann aber an einem anderen Ort: auf einem Grundstück eines Landwirts am unteren Lauf der Stockacher Aach. Dem hätte aber das Regierungspräsidium schnell ein Ende bereitet, weil die Hütte im Außenbereich nicht stehen durfte.

Da auch dem damaligen Ortschaftsrat von Wahlwies der Treff für die Jugend wichtig gewesen sei, habe man sich um einen neuen Standort bemüht. Unter dem Einsatz des damaligen Ortsvorstehers Karl Renner und dem Besitzer des Grundstücks wurde schließlich ein Grundstückstausch durchgeführt, so die Mitteilung. Seit 45 Jahren stehe die Wässerle-Bar nun im Wahlwieser Aachgrund. „Mehre Generationen, unter ihnen auch bereits Kinder der Erbauer, gehen seither hier ein und aus“, heißt es in der Mitteilung.

Und eben das wurde beim jüngsten Generationentreffen gefeiert. Im Festzelt habe man gemeinsam in Erinnerungen geschwelgt, habe Fotos von den Anfängen der Bar gezeigt. Mit dabei war laut Mitteilung auch Alt-Ortsvorsteher Renner mit seinen 90 Jahren.