Besonders närrisch ging es nicht zu bei der Narrenversammlung der Wahlwieser Stierzunft Muhwiesen. Zwar trafen sich gut 70 Mitglieder in der Roßberghalle, aber sie saßen dort mit viel Abstand und Maske.

Die steigenden Infektionszahlen trübten die Vorfreude auf die Fasnacht. Vizepräsident Andreas Mauch verzichtete daher darauf, die geplanten Termine zu verlesen – schließlich wisse man nicht, ob etwas stattfinden dürfe.

Unsicherheiten prägen das Bild

Ein Stimmungsbild zur Durchführung von Buntem Abend, Kinder- und Stierball zeigte, dass die Mehrzahl der Anwesenden lediglich beim Bunten Abend bereit wäre, zu helfen, falls dieser unter 2G-Bedingungen stattfinden dürfe.

Mauch betonte, man müsse einen Stichtag für die Entscheidung festlegen, denn gerade der Bunte Abend erfordere eine lange Vorbereitungszeit.

Der Rückblick von Archivarin Maritta Bühler schien aus einer lang zurückliegenden Zeit zu stammen – sie berichtete aus dem Jahr 2019. Für 2020 hatte Katharina Schatz filmische Eindrücke von der „Fasnacht at Home“ zusammengestellt. Dem Motto „AHA und DIY“ der zurückliegenden Saison folgt 2022 das Motto „(S)Tierisch wild“. Eine Präsentation soll es im Januar geben.

Vorgaben sollen noch kommen

Das Motto zieht sich eigentlich durch die ganze Fasnacht und gilt auch für den Umzug am Rosenmontag. Ob Ende Februar 2022 Straßenfasnacht gefeiert werden kann, ist noch offen.

Laut Narrenpräsident Martin Trinkner werde das Land Vorgaben erstellen. Unter der Leitung des Städte- und Gemeindetags und mit den Verbänden werde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die entsprechende Möglichkeiten entwickle.

Für das Narrenblatt fehlen noch Beiträge

Was auf jeden Fall bleiben soll, ist das Narrenblatt. Bisher seien aber nur wenige Beiträge eingegangen, so Trinkner. Er appellierte an jedes Mitglied, Auszüge an das Narrenblattteam zu schicken. Bis zum ersten Dezember sollen die Texte vorliegen.

„Es wäre schade, wenn die 70. Ausgabe nächstes Jahr nicht zustande käme“, sagte er. Er wurde an diesem Abend ebenso wie sein Stellvertreter Andreas Mauch und Pritschenmeister Bernd Schatz in seinem Amt bestätigt.