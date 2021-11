Es ist nicht ganz einfach, in dieser bewegten Zeit einen verkaufsoffenen Sonntag zu planen. Der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) hat sich daher wieder für eine schlanke Variante entschieden: Zwar finden auf den Straßen keine größeren Aktivitäten statt und es gibt auch kein gemeinsames Motto, doch umso mehr freuen sich die teilnehmenden Händler auf Besucher, die den Tag zwischen 13 und 17 Uhr nutzen, um sich zu informieren, zu bummeln und vielleicht schon erste Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Stockachs Geschäfte haben für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Ohne Zeitdruck kann man nach schicken Herbst- und Wintersachen schauen. Dafür gibt es mehrere Anlaufstellen. Vanessa Romero öffnet beispielsweise ihren Kleiderschrank. In dem Secondhand-Laden können die Kunden preiswerte Kleidungsstücke erwerben. Außerdem werden die Besucher mit Glühwein und Plätzchen verwöhnt. Gegenüber wirbt Wolfgang Moser: Wer gleich zwei Hemden oder zwei Hosen kauft, macht ein besonderes Schnäppchen. Auch Anja Schmidt, stellvertretende Vorsitzende des HHG, ist wieder dabei – und sie holt ihre drei großen Glückswürfel hervor, mit denen die Kundinnen sich Rabatte erspielen können. Bei Barbara Dorn-Steinhilber gibt es auf hochwertige Mode ganze 20 Prozent Ermäßigung. Freunde verschiedenster Sportarten werden sicher bei Sport Martin fündig.

Am verkaufsoffenen Sonntag kann man sich selbst oder anderen eine Freude machen. Geschenke für die Liebsten gibt es eigentlich überall. Neben Bekleidung könnte es auch Kosmetik aus der Parfümerie Hautnah, etwas Praktisches von Papier Fritz oder ein gutes Buch von Bücher am Markt sein.

So viel Shopping macht oft hungrig. Gut, dass die aktiven Laufnarren mit ihrem Dünnele-Wagen am Start sind. Sie stehen vor dem Reisebüro Kleiner, wo es diesmal zwar keine Live-Musik, aber dafür leckeren Glühwein gibt. Die Metzgerei Knoll verkauft Würstchen und für den süßen Abschluss bieten sich die Quarkbällchen der Bäckerei Ainser an. Die gibt es traditionell an verkaufsoffenen Sonntagen oder bei besonderen Aktionen. Drinnen können sich Gäste bei Kaffee und Kuchen stärken. Im Mahlwerk nebenan stellt sich Philia Coffea, die Kaffeerösterei vom Heiligenberg, vor. Auch Gelao Eis aus Bodman-Ludwigshafen ist vertreten.

Frisch gestärkt kann man sich dann am Stand der Stadtwerke Stockach informieren. Dort wird für Elektromobilität und das Angebot für eine private Ladesäule und den neuen Tarif e-Mobilstrom Öko mit 30 Euro Wechselbonus geworben. Außerdem beraten die Mitarbeiter zu allen Tarifen und Telekommunikationsprodukten der TeleData. Für Besucher gibt es alkoholfreien Früchtepunsch.

Am Ende der Hauptstraße stehen bei Mirjam Gralke vom BlumenHandwerk die Zeichen auf Advent. Sie hat viele Deko-Artikel, Weihnachtssterne, Christrosen und Amaryllis, Adventsgestecke und -kränze im Angebot. Im Trend seien die Naturtöne Braun, Grün und Beige kombiniert mit Weiß oder Beerentönen, erklärt sie. Es finden sich aber auch die klassischen roten Dekorationen, denn viele Menschen halten an dieser Tradition fest.

Allein die Vielzahl der genannten Geschäfte – und möglicherweise haben noch mehr geöffnet – zeigt, dass sich ein Besuch in Stockach lohnt. Vielleicht entdeckt der eine oder andere Besucher beim Bummeln auch Details an den Hausfassaden, die ihm bisher in der Hektik des Alltags noch nie aufgefallen sind.