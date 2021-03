Einen Bürgerbus wird es in Stockach sobald wohl nicht geben. Die Idee zu diesem ehrenamtlichen Angebot war bereits bei einer Veranstaltung der Reihe Runder Tisch Mobilität im vergangenen Jahr zur Sprache gekommen. Damals hoffte man auf einen möglichen Start im Frühjahr 2021. Doch bisher habe es keine großen Fortschritte in diese Richtung gegeben, gibt Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums, auf SÜDKURIER-Nachfrage bekannt.

Fahrer gesucht

„Der Bürgerbus steht und fällt mit engagierten Menschen“, sagt Molkenthin. „Wir müssen am besten einen eigenen Verein gründen, um das alles zu organisieren.“ Bisher habe es dahingehend zwar einige Rückmeldungen gegeben, aber immer noch zu wenige. Außerdem müsse man Busfahrer finden, was sich in Zeiten einer Pandemie als schwierig herauszustellen scheine.

„Wir werden wohl erst in die Werbeoffensive gehen, wenn die Corona-Pandemie halbwegs vorbei ist“, sagt die Leiterin des Umweltzentrums. „Für so etwas müssen andere Zeiten sein.“ Ein Problem sei auch, dass sich die Menschen einen solchen Bus im Moment mit den geltenden Corona-Maßnahmen nicht richtig vorstellen könnten.

Bürgerbus soll trotzdem realisiert werden

Zusätzlich sei nicht abschließend geklärt, wie und in welcher Form ein solcher Bus in der jetzigen Situation überhaupt mit der Corona-Verordnung vereinbar wäre. Nicht zuletzt bliebe die Frage offen, ob ein Bürgerbus zur Zeit überhaupt genutzt werden würde. So habe bereits der bestehende öffentliche Nahverkehr ein Problem mit der geringen Zahl an Fahrgästen, sagt Molkenthin.

Trotzdem wolle man in Zukunft einen Bürgerbus realisieren und suche unermüdlich nach Menschen, die daran mitarbeiten würden. Finanzielle Bedenken habe man bei der Realisierung nicht, denn andere Gemeinden hätten gezeigt, dass ein solches Vorhaben größtenteils über Werbung finanziert werden könnte. Wer Fahrer beim Bürgerbus werden will oder sich in anderer Form einbringen möchte, den bittet Sabrina Molkenthin sich beim Umweltzentrum unter (0 77 71) 49 99 zu melden.