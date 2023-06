Fast zwei Jahre lang war der Orgel der Stockacher St. Oswald-Kirche Schweigen verordnet, doch nun darf die Königin der Instrumente wieder erklingen. Am Sonntag wird das frisch renovierte Instrument in einem feierlichen Gottesdienst eingeweiht.

„Am Morgen in der Feier der Eucharistie und am Abend in einem Konzert wird die Orgel nach längerer Pause wieder klingen. Ich bin gespannt wie das Instrument klingen wird“, so Pfarrer Heinz Vogel voller Vorfreude gegenüber dem SÜDKURIER.

2280 Pfeifen wurden ausgebaut

Im Zuge der Kirchenrenovierung sind auch einige Arbeiten an der Orgel fällig geworden, wie die Pfarrgemeinde informiert. Konkret seien alle Pfeifen ausgebaut und gereinigt worden. Defekte Pfeifen wurden in der Werkstatt instandgesetzt.

Daneben sei die komplette Orgel einer Reinigung unterzogen und die Holzteile nach Schimmel- und Holzwurmbefall überprüft worden, heißt es dazu weiter. Anschließend musste die Aufwendige Mechanik aus dem Jahr 1976 wird wieder eingestellt werden.

Erstmals ganz neue Töne zu hören

Zusätzlich wurde ein Register um weitere Tonlagen ergänzt, was einen noch volleren Klang ermöglichen soll. Eine neue Setzeranlage ermögliche das Speichern fast unbegrenzter Registerkombinationen, die vom Organisten während des Spieles abgerufen werden können, so die Informationen zur Orgelrenovierung.

Wer die Kirche aktuell tagsüber besucht, der hört, dass die letzten Arbeiten noch laufen, denn nach dem Zusammenbau müssen alle 2280 Pfeifen wieder gestimmt werden, damit das Instrument am Sonntag wieder seine volle Klangschönheit entfalten kann.

Die Königin der Instrumente ganz nah

Nach dem Einweihungsgottesdienst soll es für alle Kirchenbesucher die Möglichkeit geben, die Orgel auch einmal aus der Nähe zu betrachten. Kantor Zeno Bianchini wird zudem weitere Erläuterungen zu den Details der Renovierung des Instruments geben.

Der Festgottesdienst findet am am Sonntag, 18. Juni, um 10.30 Uhr statt. Am gleichen Tag wird es abends um 19 Uhr im Rahmen der 12. Stockacher internationalen Orgelkonzertreihe ein Konzert mit Sebastian Freitag, Domorganist in Dresden, geben.

Konzert mit abwechslungsreichem Programm

„Freitag bietet ein interessantes und abwechslungsreiches Programm an, das die vielfältigen Klangfarben der schönen Kubak-Orgel darstellt“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Neben zeitgenössichscher Orgelmusik von Denis Bédard stehen auch Werke von Johann Sebastian Bach, Christian Heinrich Rinck und Variationen über ein Thema von Händel op.29 von Arno Landmann auf dem Programm. Das Konzert wird von der Bürgerstiftung Stockach finanziell unterstützt.