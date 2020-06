von Constanze Wyneken

Manchmal muss man erst in die Ferne ziehen, um einen neuen Blick auf das eigene Leben zu bekommen. Diese Erfahrung machte die 18-jährige Maria Bruggaier aus Stockach. Dabei musste sie ihren entwicklungspolitischen Bundesfreiwilligendienst in Namibia wegen der Corona-Krise sogar frühzeitig abbrechen. Was sie erlebt hat und wie es ihren Blick auf ihre Heimat verändert hat, darüber hat sie nun erzählt.

Und dann kam Corona

Ehe sie im September 2019 nach Namibia aufbrach, war sie nervös, motiviert, voller Tatendrang und gespannt auf das, was sie erwarten würde (der Südkurier berichtete). Bis zum August hatte die junge Frau für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in dem südafrikanischen Staat, genauer der 6000-Seelen-Stadt Outapi, bleiben, dort helfen und mitarbeiten sollen. Dann kam Corona und Maria Bruggaier musste zurück nach Deutschland, spontan und unerwartet. „Es war schwer zu realisieren, dass es vorbei ist. Ich wurde so herausgerissen aus meinem dortigen Leben“, beschreibt sie den Vorgang, auf komplizierten Umwegen und mit viel Warterei von der Regierung zurück geholt worden zu sein.

Stockach Virus bremst Weltenbummler aus: Stockacher Ehepaar muss große Reise durch Afrika unterbrechen Das könnte Sie auch interessieren

Zu Beginn ihres Aufenthaltes habe sie sehr ungünstig gewohnt – drei Kilometer außerhalb Outapis, verkehrstechnisch nicht gut zu erreichen und fern vom sozialen Leben in der Stadt. Zudem habe sie sich da mit ihrem Mitbewohner nicht so gut verstanden, habe dies aber gelernt, auszuhalten. Gerade erst seit Januar habe sie, nach einem Umzug, ihren Aufenthalt richtig genießen können, habe nette Freundschaften geschlossen, Dinge in ihrer Freizeit unternehmen können und ein spannendes Projekt gestartet: den „Girl‘s Club“, also einen Treffpunkt nur für Mädchen, zum Quatschen, Basteln, Musik hören und Tanzen.

Einfach reden – auch über Tabuthemen

„Ich habe mit den Mädchen dort über wichtige Tabu-Themen gesprochen, über welche in den Familien und mit den Eltern nicht geredet wird, zum Beispiel Menstruation, Verhütung, Aufklärung.“ Der „Girl‘s Club“ sei Maria Bruggaier eine Herzensangelegenheit gewesen, sagt sie. Und als sie im März 2020 plötzlich wegen Corona zurück nach Deutschland musste, waren es nicht die nicht-unternommenen Reisen nach Botswana oder zu den Victoriafällen über die sie traurig war, sondern der Abbruch dieses Projekts: „Ich hätte das gerne weitergeführt. Es ist so schade um die Zeit, die ich nicht mehr hatte“, sagt die Stockacherin. Traurig sei auch der Abschied von ihren gerade lieb gewonnenen, neuen Freunden und Bekanntschaften, von ihrem „neuen Leben“ gewesen.

Zwei, die sich verstehen (von links): Helena Ekandjo, Leiterin der Namibian Red Cross Society in Outapi, und Maria Bruggaier in traditionell namibischer Kleidung auf einer Hochzeit. | Bild: Privat

Maria Bruggaier erzählt, dass die Nichtkenntnis der Landessprache Oshivambo ein eindeutiges Hindernis darstellte und man zur Kommunikation „auch mal Hände und Füße gebrauchte“, vor allem bei den weiteren Tätigkeiten im Rahmen ihres Freiwilligendienstes wie Lehrtätigkeiten an Schulen für Sport, Deutsch und Englisch.

Urlaub sieht anders aus

Des Weiteren sei ihre Aufgabe auch die Recherche über Gender Equality (Geschlechtergleichstellung) und die Erforschung der Krankheit Hepatitis E gewesen. Hierbei habe sie Befragungen in verschiedenen Dörfern geführt, Statistiken ausgewertet und Treffen organisiert. Die Leiterin der Namibian Red Cross Society (NRCS), Helena Ekandjo, sei hierbei nicht nur ihre Chefin und Mentorin gewesen, sondern habe gleichzeitig auch eine Art Mutterrolle eingenommen.

Orsingen-Nenzingen Auf der Vespa durch Südamerika: Norman Stemmer ist seit vier Wochen in Chile in freiwilliger Corona-Isolation Das könnte Sie auch interessieren

Trotz der verkürzten Zeit habe Maria Bruggaier sehr viel Positives aus ihrem Aufenthalt in Namibia ziehen können: „Ich habe gelernt, mit Problemen anders umzugehen. Wir leben hier im Luxus und unsere Probleme sind nicht annähernd vergleichbar mit denen der Menschen in Namibia.“ Außerdem habe sie ein neues Selbstbewusstsein gewonnen, zum Beispiel darüber, dass man sich in einer ganz fremden Kultur durchaus zurecht finden könne, wenn man offen und dazu bereit sei, über seine stereotypen Vorstellungen hinweg zu sehen. Ferner sei sie weggekommen, von dem sogenannten „Schönheitsideal“ und gefalle sich jetzt einfach so wie sie sei, ganz ohne Rollenmodellen folgen zu wollen.