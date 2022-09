Mehr über Geschichte in der Region erfahren, bislang womöglich unbeachtete Orte entdecken und Einblicke in sonst verschlossene Gebäude bekommen – all das soll Besuchern jährlich am Tag des offenen Denkmals ermöglicht werden. 2022 soll es bei der Veranstaltung, die bundesweit am Sonntag, 11. September, stattfindet, unter anderem darum gehen, welche Erkenntnisse sich durch die Begutachtung der originalen Denkmäler gewinnen lassen und welche Spuren Menschen über Jahrhunderte hinweg hinterlassen haben. Auch im Raum Stockach finden dazu Führungen statt.

Alte Häuser öffnen am See ihre Türen

So kündigt der Museumsförderverein Bodman-Ludwigshafen am Tag des offenen Denkmals um 14 Uhr eine Führung durch das Sichtfachwerkhaus von 1607 in der Seestraße 26 in Bodman zwischen dem Torbogenhaus und der Torkel an. Das Haus werde denkmalgerecht instandgesetzt, dadurch werde die Baugeschichte des Hauses sichtbar. Zugleich zeige sich, „dass es sich nicht um ein Bauernhaus handelt, sondern wie Archivforschungen belegen, sogar vermutlich um das Vogt-Gebäude der Herrschaft von Bodman“, so der Förderverein.

Eine weitere Führung in der Gemeinde findet um 16 Uhr in der Haldenhofstraße 15 in Ludwigshafen statt. Dort steht das Haus „Hohe Hirschen“, das laut dem Förderverein nach Gebälkuntersuchungen auf 1707 datiert wird und später als Gaststätte genutzt worden sei.

Sakralbauten und römische Überbleibsel

Weitere Denkmäler sind laut dem offiziellen Programm in Orsingen-Nenzingen und Eigeltingen zu finden. In der Doppelgemeinde kann am 11. September von 13.30 bis 17 Uhr die Oberhofenkapelle besichtigt werden. Sie ist laut der Ankündigung das letzte sichtbare Zeichen der früheren Siedlung Oberorsingen und liegt am Fuße des Kirnbergs in der Wahlwieser Straße.

Als weiterer Sakralbau kann die St. Martinskapelle in der Stockacher Straße von 14 bis 16 Uhr besucht werden. Wie es im Programm heißt, wurde sie 1275 erstmals urkundlich erwähnt und geht auf eine Stiftung der Herren vom Homburg zurück.

In Eigeltingen beteiligt sich der römische Gutshof an der Aktion. Dieser gehört zu einer ganzen Reihe von Gutshöfen, die im nördlichen Hegau zwischen 15 vor Christus und 250 nach Christus gebaut wurden. Ab 11 Uhr und bis 14 Uhr finden auf dem Gelände laut der Ankündigung Führungen statt.

Weitere Informationen sowie offene Denkmäler in anderen Regionen sind im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden.