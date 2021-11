Am Freitag waren die Stockacher Meisterkonzerte wieder einmal zu Gast in Wahlwies. Mit Fackeln ausgeleuchtete Wege erzeugten laut Pressemitteilung des Kulturamts Stockach schon auf dem Weg zum Konzert im Pestalozzi Kinderdorf ein Gefühl von Urlaub und südlichen Gefilden.

Von Brasilien nach Wahlwies

Gitarrist Pedro Rogerio Aguiar Silva nahm die Besucher der ausverkauften Veranstaltung unter dem Motto „Von Bach zum spanischen Flamenco“ mit auf eine Reise in seine musikalische Welt.

Der Musiker, der 1990 in Brasilia, Hauptstadt von Brasilien, geboren wurde, hat an der Universidade Federal de Goiás in Sao Paulo und an der Hochschule für Musik und Theater München studiert. Es folgten Konzertreisen unter anderem in Brasilien, den USA, Argentinien, Frankreich, Kroatien, Spanien und Italien.

Preisträger zahlreicher Wettbewerbe

Zum Auftakt spielte Pedro Aguiar die „Suite in e-Moll“ von Johann Sebastian Bach und zeigte damit, warum er zu Recht Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe ist. Mit seinem einfühlsamen Vortragsstil spannte er den Bogen von der Klassik zum mit vielen Anklängen aus seiner brasilianischen Heimat verbundenen spanischen Flamenco.

Die Überleitung zwischen den Stücken füllte Pedro Aguiar, der inzwischen in München lebt und an der dortigen Musikhochschule unterrichtet, mit anekdotischen Erzählungen zur Entstehung der einzelnen Werke. Mit lang anhaltendem Applaus wurde der Künstler vom Publikum verabschiedet. Organisiert wurde der Abend durch Christa Bart vom Kulturamt und Sabine Freiheit vom Pestalozzi Kinderdorf. Bernd Löhle, Kinderdorf-Geschäftsführer, bedankte sich bei Meistergitarrist Aguiar mit einem Geschenkkorb.

Großes Neujahrskonzert am 1. Januar

Laut Pressemitteilung war das Konzert von Pedro Rogerio Aguiar Silva das letzte Meisterkonzert, das in diesem Jahr stattfand. Als nächstes folgt am 1. Januar das große Neujahrskonzert der Staatsphilharmonie Lemberg „nach Tradition des Wiener Neujahrskonzertes mit Walzern und Polkas der Strauß-Dynastie“.

Stockach Feiner Humor der kleinen Seitenhiebe: Klavierkabarettist William Wahl spielt im Bürgerhaus Adler Post Das könnte Sie auch interessieren

Weiter geht es danach im Februar mit den Musikern Andreas Janke an der Violine und Yulia Miloslavskaya am Klavier, bevor im Anschluss das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim Mitte März sein Können unter Beweis stellen wird.