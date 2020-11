Noch ist es eine Brache, demnächst sollen mehr als 60 Wohnungen dort entstehen: Die Pläne für das freie Grundstück an der Winterspürer Straße werden konkret. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat Investor Georg Wengert mit Günther Zeller, Geschäftsführer des Bauträgerunternehmens Arche Wohna aus Biberach, vorgestellt, was dort entstehen soll.

Im Frühjahr 2019, kurz vor der Kommunalwahl, hatte das Grundstück für Diskussionen in Gemeinderat und Planungsausschuss gesorgt, weil die zulässige Gebäudehöhe von 12,50 auf 15 Meter hätte angehoben werden sollen. Dagegen hatten sich Anwohner in Neubauten im Wohngebiet Vorderer Kätzleberg – in der Stadt nach wie vor als Contraves-Areal bekannt – mit Einsprüchen gewehrt. Ihr Argument lautete, sie hätten sich auf den bestehenden Bebauungsplan verlassen.

Vor diesem Hintergrund ist auch zu verstehen, dass Wengert und Zeller bei ihren Vorträgen im Gremium betonten, alle Vorgaben des Bebauungsplanes würden eingehalten. Man wolle mit der Fläche an der Winterspürer Straße, zwischen Jahnhalle und dem Servicehaus Sonnenhalde gelegen, ein hochinteressantes Grundstück weiterentwickeln, so Zeller. Entstehen sollen etwa 60 Eigentumswohnungen mit zusammen etwa 5500 Quadratmeter Wohnfläche. Ursprünglich seien Mietwohnungen geplant gewesen, so Wolfgang Reuther (CDU) im Gespräch im Nachgang zur Sitzung. Die Wohnungen sollen in zwei größeren Gebäuden längs der Winterspürer Straße liegen, die jeweils Tiefgaragen haben, so die Präsentation. Für die ganze Anlage sind 77 Stellplätze für Autos geplant. Die Wohnungen sollten zwischen 64 und 190 Quadratmeter groß werden.

Befreiung soll zu mehr Wohnungen bei der gleichen Zahl an Parkplätzen führen

Wobei vor allem die größeren Wohnungen „kaum marktfähig“ seien, so Zeller. Der Grund dafür sei aber der Stellplatzschlüssel, der eineinhalb Parkplätze pro Wohnung vorsehe. Reuther, selbst als Immobilienmakler tätig, unterstützte in der Sitzung diese Einschätzung: So große Wohnungen brauche man gar nicht erst zu vermarkten versuchen.

Bürgermeister Rainer Stolz schlug vor, die Bauherren vom Stellplatzschlüssel zu befreien, wenn im Gegenzug zwei Ladestationen für zusammen vier Elektroautos am Parkplatz in der Dillstraße eingerichtet würden. An der Breite von 2,5 Metern pro Parkplatz wolle er aber festhalten, so Stolz. Durch eine Befreiung können statt der ursprünglich geplanten 58 Wohnungen nun 63 Wohnungen an der Winterspürer Straße entstehen, hieß es auf Nachfrage von Martin Bosch (CDU).

Zum Projekt gehört auch die Bebauung von drei Grundstücken am Ende der Straße Am Salzmannsgraben. Dort sollen laut den Ausführungen von Investor und Bauträger bis zu neun Wohnungen mit zusammen 906 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. Die Stützmauer zur oben liegenden Straße solle nicht angetastet werden, so Zeller.