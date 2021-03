Für die Grünen war die Landtagswahl ein riesiger Erfolg – auch in Stockach. Dorothea Wehinger bekam dort mit deutlichem Abstand die meisten Stimmen. Und das sendet auch ein wichtiges Signal an Frauen, findet Redakteurin Laura Marinovic

Der Sonntag war der Tag der Grünen – sowohl auf Landesebene, als auch in Stockach. Rund 4,4 Prozent konnte die Partei in der Stadt dazugewinnen und sich damit sogar an die Spitze schieben. Das Ergebnis und der Verlust der CDU in Stockach